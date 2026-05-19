Una giovane militare dell'Artillery, Ciara Sullivan, è morta all'arrivo in ospedale dopo aver caduto da cavallo mentre usciva dall'arena di Windsor. Il sovrano britannico e il Ministro della Difesa hanno espresso i loro condoglianzi, mentre il mondo equestre e militare si è messo d'accordo per questo momento di dolore. Ci sono anche notizie su un programma televisivo di danza e un actor in un commedie, che ha fatto le sue incursioni nel mondo del doppiaggio.

Una giovane della Royal Horse Artillery, Ciara Sullivan, è morta all'arrivo in ospedale dopo essere caduta da cavallo mentre usciva dall'arena di Windsor, nel Berkshire.

Il sovrano britannico, presente all'evento, si è commosso e ha chargeable la famiglia per esprimere le proprie condoglianze. Il Ministro della Difesa ha ricordato Sullivan come una soldatessa professionale e una tra le migliori del suo sport. Il mondo equestre e militare si è stretto attorno alla famiglia durante questo momento di profondo dolore. Ci sono condoglianze anche da parte di Claudia Mori, mentre la notizia dell'adattamento di Adriano Celentano ha trovato smentita.

Un altro momento interessante riguarda una possibile prolungamento del cattivo tempo in Roma e le ulteriori lacrime presenti nello show di The Voice. Infine, un programma televisivo dedicato alla danza ha avuto una sorpresa per un suo membro, mentre la sitcom ha visto uno degli attori presentare le sue incursioni nel mondo del doppiaggio





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