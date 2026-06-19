Sugar: la seconda stagione su Apple TV, un noir metanarrativo con Colin Farrell

Torna su Apple TV la serie tv Sugar con Colin Farrell. Nella seconda stagione il detective alieno John Sugar indaga sulla scomparsa di un pugile, tra riferimenti al cinema noir classico e un'analisi dei privilegi e dei segreti di Los Angeles.

Due anni fa la serie tv stupì tutti con la sua eleganza, la raffinatezza della scrittura e della concezione, e un Colin Farrell perfettamente a suo agio nel ruolo di un personaggio affascinante e complesso, in una Los Angeles che strizzava l'occhio a James Ellroy e Raymond Chandler.

Ora, su Apple TV a partire dal 19 giugno, arriva la seconda, bellissima stagione della creatura di Mark Protosevich. La prima stagione ci aveva presentato John Sugar, interpretato da Colin Farrell, un detective privato che si muove come un elegante lupo solitario in una Città degli Angeli fatta di misteri, delitti, crudeltà e potere. Si era trovato tra le mani il caso di una ragazza scomparsa, che lo aveva guidato in un mondo di gangster, serial killer e omertà.

Alla fine era emersa anche una verità scioccante: Henry e diversi suoi conoscenti sono alieni provenienti dal pianeta Zardo, rimasti sulla Terra per studiare gli umani e alla fine ritrovatisi molto più connessi all'habitat di quanto non fosse stato previsto. In questa seconda stagione, John Sugar continua a cercare la scomparsa sorella Djen, ma si imbatte nel giovane e promettente pugile Danny Moon, interpretato da Jin Ha, che sta cercando suo fratello Ji, finito in brutti giri e di cui ha perso le tracce.

A Danny rimane solo un file audio da cui si deduce che Ji sia in pericolo. Sugar decide di aiutarlo e recluta per l'occasione l'astuta e impertinente Val, interpretata da Sasha Calle, una piccola truffatrice di strada che si rivelerà una risorsa preziosa, in una città che nasconde come sempre un volto feroce. La serie Sugar in questa seconda stagione spinge ancora molto sulla commistione stilistica.

È un noir in piena regola, anzi un hard boiled, dove la passione del protagonista per la cosiddetta Golden Age hollywoodiana del genere, con riferimenti continui al cinema di registi come Billy Wilder, John Huston, Charles Laughton e Orson Welles, diventa una sorta di narrazione della narrazione, un metacinema con cui ricordarci quale sia il filone principale, cosa lo rende così importante e perché ancora oggi è così centrale. Sugar si muove in realtà molto più condizionato da dolore e sensi di colpa di quanto sembri, il suo è un vagare in cerca di una ragione per non diventare totalmente umano, per così dire.

In questa ambiguità risiede il pregio migliore del personaggio, a tutti gli effetti un antieroe molto sfumato e privo di tenebra, perché conscio di quanto sia ingannevole la sua stessa presenza. La serie ci parla di privilegio dei potenti, di oscuri segreti, strizza l'occhio alle leggende della Los Angeles dorata, ai delitti della Dalia Nera, a James Ellroy e i suoi racconti di ideali spezzati e anime in subbuglio.

La prima cosa che Sugar ha messo in chiaro fin dalla prima inquadratura due anni fa è l'immensa qualità alla base di tutto. La regia porta la firma di due nomi di grande peso: Fernando Meirelles e Adam Arkin. Soprattutto grazie a loro l'insieme pare riportare in vita quel contrasto tra piccolo e grande schermo che una volta era assolutamente pacifico.

La fotografia, le stesse scenografie, sono una perfetta via di mezzo tra eleganza ricercata, tipica del genere, e la volontà di parlarci di qualcosa di vero, reale. Qui e là onestamente affiora anche qualche atmosfera lynchiana, se non altro per l'aurea di mistero, di impalpabile imprevedibilità, mai però eccessivamente d'effetto, che adorna il tutto.

Pensare che un detective alieno veda in noi più luce che tenebra, che sia più ottimista sulla nostra natura di quanto noi stessi siamo propensi, è una genialata non da poco. Ma Sugar non è mera atmosfera: contiene una notevole dose di violenza urbana, l'analisi di un formicaio impazzito, di storie di fratelli, di faide, di minoranze messe ai margini.

Colin Farrell è magnifico, Sugar è semplicemente il prodotto perfetto per lui, per questo suo stile recitativo che ha sviluppato nel corso degli anni. Sta sempre sotto le righe, ma è capace in diverse scene di travolgerci con una potenza emotiva assolutamente unica.

Questo detective empatico, che non ricorre mai alla forza, anzi spesso ne ha orrore e ne è infastidito, è un personaggio che raccoglie in parte l'eredità di ciò che furono ai bei tempi divi assoluti come Humphrey Bogart e Robert Mitchum, ma la sua sensibilità, il suo passo felpato, sono incredibilmente moderni. La speranza è che questa serie continui con altre stagioni, perché è davvero unica.

Apple TV continua a rappresentare l'apice qualitativo assoluto del piccolo schermo da ogni punto di vista, con la sola HBO che regge il confronto. Tuttavia, a livello di varietà, non c'è veramente partita. Due anni fa arrivarono premi in selezioni e festival minori, ma forse è il momento che l'industria riconosca che Sugar rappresenta qualcosa di più unico che raro nel panorama attuale





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