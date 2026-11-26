Il suicidio dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro riapre le indagini sulle stragi del 1992. La Procura di Caltanissetta lo aveva indagato per depistaggio.

Il suicidio dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro ha bruscamente riaperto il complesso capitolo delle indagini relative alle stragi del 1992, innescando un immediato effetto domino che investe direttamente l'attività della Commissione parlamentare Antimafia e ridefinisce le priorità investigative. La sequenza degli eventi evidenzia una stretta e critica correlazione temporale tra l'azione giudiziaria nei suoi confronti e il gesto estremo compiuto dallo stesso De Gennaro. Il 16 novembre, la Procura di Caltanissetta ha notificato all'ex vertice della Polizia un avviso di garanzia per depistaggio aggravato, contestandogli un ruolo cruciale nelle anomalie investigative seguite all'attentato di via D'Amelio del 19 luglio 1992, nonché nella inspiegabile sparizione dell' agenda rossa di Paolo Borsellino.

La Stretta Temporale Tra Indagine e Suicidio

Cinque giorni dopo la notifica della garanzia, esattamente a dieci giorni dall'interrogatorio fissato per il 1° dicembre, Gianni De Gennaro si è tolto la vita. La figura centrale della stagione antimafia italiana, accanto a Giovanni Falcone, diventa così il soggetto di un nuovo e drammatico snodo procedurale. L'impatto sull'attività d'inchiesta della Commissione Antimafia è immediato e produce una polarizzazione netta sulle metodologie e sulle priorità d'indagine, costringendo le istituzioni a rivedere le prospettive fino ad ora considerate consolidate.

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Ridimensionamento della Pista Mafia-Appalti

Il filone "mafia-appalti", che negli ultimi due anni era stato indicato come il movente esclusivo dell'accelerazione stragista, subisce un ridimensionamento significativo a seguito di queste novità. Sottolineando il profilo investigativo, sarebbe metodologicamente errato cristallizzare una ricostruzione dei fatti ignorando le nuove evidenze emerse a Caltanissetta sulle presunte deviazioni degli apparati dello Stato. La maggioranza di centrodestra, in linea con l'ipotesi investigativa della Procura nissena, aveva concentrato l'analisi sulla presunta inerzia dell'allora Procura di Palermo nella gestione dell'informativa sugli appalti, ma ora l'asse si sposta.

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Le Prossime Fasi: Analisi Digitali e Criminalistica

Le prossime fasi dell'inchiesta passano attraverso accertamenti irripetibili e la criminalistica digitale, elementi fondamentali per chiarire il movente del gesto estremo. Mentre per venerdì 27 novembre è fissato l'esame autoptico, gli specialisti del RIS sono impegnati nelle analisi grafologiche sulle lettere d'addio e nella copia forense degli hard disk di De Gennaro. I dati estratti dai dispositivi e i testi autografi, acquisiti anche nei fascicoli per istigazione al suicidio aperti dalle procure di Grosseto e Firenze, rappresentano oggi l'elemento probatorio decisivo per verificare la memoria difensiva del 1992.

Impatto sulla Commissione Antimafia e Responsabilità

L'inchiesta che ha coinvolto De Gennaro mette in crisi l'impostazione mono-fattoriale, evidenziando il rischio di sovrapporre teoremi politici all'accertamento giudiziario. Emergono possibili moventi plurifattoriali, con un ruolo centrale degli apparati di sicurezza e la pista dei mandanti esterni. De Gennaro, che nel 1994 aprì la cosiddetta "pista nera" ipotizzando la convergenza tra Cosa Nostra ed eversione neofascista, si è trovato indagato per l'inquinamento probatorio del dopo-strage e per il buco nero dell'agenda rossa, ridefinendo così il perimetro delle responsabilità penali e politiche.