Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio sulla strage di via D'Amelio, si è tolto la vita. Il Riesame doveva decidere sugli arresti.

L'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro si è tolto la vita. Era indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio legato alla strage di via D'Amelio, e il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto decidere sugli arresti il 1° dicembre.

Sul caso è intervenuto l'avvocato Francesco Bertorotta, che assisteva De Gennaro. Il legale ha dichiarato di essere sconvolto e distrutto, sostenendo che la tragedia è la conseguenza di accuse infamanti gettate in pasto all'opinione pubblica.

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Gianni De Gennaro e le parole della difesa

Francesco Bertorotta ha affermato di conoscere Gianni De Gennaro da 15 anni, prima ancora di un rapporto professionale fondato su un'intensa amicizia. Il legale ha spiegato di non essere lucido in questo momento e di non riuscire a esprimere quello che vorrebbe.

Il penalista Coppi ha espresso dolore per quanto accaduto, aggiungendo che conoscendo De Gennaro non si dice stupito. Secondo Coppi, di fronte a un'accusa che mette in discussione tutto il suo percorso professionale, la scelta compiuta dall'ex capo della Polizia è stata coerente.

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Coppi ha raccontato di aver trascorso l'intera mattinata del giorno precedente insieme a De Gennaro per parlare della sua vicenda giudiziaria. I due avevano fissato un nuovo appuntamento per proseguire la discussione sulla linea difensiva.

Il dibattito sulle indagini aperte dopo decenni

L'ex presidente delle Camere Penali ha criticato le indagini avviate molti anni dopo i fatti contestati, sostenendo che una procura non può fare tutto e che non dovrebbero aprirsi fascicoli senza prove schiaccianti.

Il rappresentante delle Camere Penali ha invitato a riflettere su una dinamica sempre più diffusa, quella delle indagini aperte dopo decenni dai fatti, sottolineando come questo meccanismo riguardi anche il caso dell'ex capo della Polizia.

Nel suo intervento, l'ex presidente delle Camere Penali ha affermato che i pm di Caltanissetta hanno collezionato solo archiviazioni, un elemento che, secondo la sua valutazione, alimenta il dubbio sull'utilità di aprire nuove inchieste a distanza di tempo.

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Il ruolo del Riesame e i prossimi passi

Il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto pronunciarsi sugli arresti il 1° dicembre, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Caltanissetta sul depistaggio della strage di via D'Amelio. Con la morte di De Gennaro, quella decisione non è più l'unico passaggio atteso nel procedimento.

Le fonti disponibili non precisano quali effetti giudiziari avrà la scomparsa dell'ex capo della Polizia sull'inchiesta, né se la difesa presenterà ulteriori iniziative. Restano documentati solo le dichiarazioni dell'avvocato Francesco Bertorotta e del penalista Coppi, che hanno parlato di una difesa ancora in fase di definizione.