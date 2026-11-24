Il suicidio dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, indagato per depistaggio sulla strage Borsellino, solleva interrogativi sui contenuti dei plichi lasciati al procuratore di Caltanissetta.

Il suicidio di Gianni De Gennaro, ex capo della polizia, segna un punto di svolta drammatico nell'inchiesta sul depistaggio della strage di Via D'Amelio. L'ex alto funzionario, scomparso sabato 21 novembre 2026, era al centro di un'indagine complessa che mirava a smascherare una regia occulta volta a falsare le indagini originali.

Le accuse di depistaggio sulla strage

Gianni De Gennaro, di 78 anni, era il principale indagato in un'inchiesta che punta a ricostruire come i ricordi e le amnesie siano stati strumentalizzati per deviare le indagini. L'accusa, che prevede anche la sua segretaria Donatella Peruzzi, di 61 anni, e i loro collaboratori, sostiene che ci sia stata una manipolazione deliberata delle prove.

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Il fulcro delle accuse risiede nel presunto tentativo di far credere che l'agenda del magistrato Paolo Borsellino, assassinato insieme ai suoi cinque agenti della scorta, non prevedesse la presenza in Via D'Amelio. Questa narrazione alterata avrebbe lo scopo di trasferire la responsabilità dell'attentato altrove, confondendo le tracce reali.

I plichi segreti lasciati al magistrato

Prima del tragico epilogo, Gianni De Gennaro ha lasciato due plichi destinati a chi avrebbe voluto pubblicare la verità. Uno di questi documenti è indirizzato specificamente al procuratore Salvatore De, a Caltanissetta, città chiave per le indagini sulla mafia siciliana e sulla strage del 1992.

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Il contenuto di questi fascicoli è considerato cruciale per definire l'esito delle accuse di depistaggio. La scomparsa dell'ex capo della polizia non azzera la questione, ma sposta l'onere della prova interamente sulla verifica del materiale lasciato dai plichi. La comunità giudiziaria attende con attenzione la pubblicazione o l'accesso a questi documenti.

La ricerca della verità storica

La storia di Gianni De Gennaro e delle accuse contro di lui evidenzia quanto un singolo dettaglio, tolto dalla scena dell'attentato, possa cambiare il corso di indagini e processi. L'obiettivo di questa falsa narrazione sarebbe stato quello di proteggere interessi personali o politici, sfruttando il tempo come alleato dell'oblio.

Ora, la comunità attende che i contenuti dei plichi rivelino se vi sia stata realmente una manipolazione del caso Borsellino. La morte di Gianni De Gennaro non conclude l'inchiesta, ma invita alla massima prudenza nell'interpretare le prove raccolte fino a questo momento.