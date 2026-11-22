Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, trovato morto a Grosseto. Indaga l'antimafia per presunta istigazione al suicidio nel caso via D'Amelio.

Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia e ex direttore del Dis, è stato trovato senza vita nella dependance della sua villa situata in Maremma, in provincia di Grosseto. L'uomo, che aveva 78 anni, si è tolto la vita con un colpo di pistola, come confermato dalle prime ricostruzioni operative svolte sul luogo. A dare l'allarme alle autorità è stata la sua famiglia, che da diverse ore non riusciva a mettersi in contatto con lui attraverso i normali canali di comunicazione.

Per tutta la giornata del ritrovamento sono intervenuti sul posto i carabinieri del Ris insieme agli specialisti della Polizia scientifica. I tecnici sono stati impegnati in complessi rilievi all'interno della struttura padronale per recuperare le tracce e le prove necessarie all'indagine. Oltre all'arma del delitto, i investigatori hanno trovato e successivamente sequestrato alcuni messaggi destinati ai familiari e altra documentazione che potrebbe risultare rilevante per le indagini in corso.

Also read Gianni De Gennaro suicida dopo inchiesta depistaggio Via D'Amelio

Indagine Antimafia Istigazione al Suicidio

La salma dell'ex vertice di Palazzo Chigi è stata trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale di Grosseto, dove nei prossimi giorni verrà disposta l'esecuzione dell'autopsia legale. Sull'intera vicenda stanno indagando attivamente la Procura di Grosseto unitamente alla Direzione distrettuale antimafia di Firenze. Gli uffici inquirenti hanno già aperto un fascicolo specifico per il reato di istigazione al suicidio, indirizzando le indagini verso persone ignote.

La tragedia avviene in un momento giudiziario particolarmente delicato per De Gennaro, che era al centro dell'inchiesta della Procura di Caltanissetta. Le accuse riguardavano il presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio, evento tragico in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta il 19 luglio 1992.

Advertisement

Accuse Depistaggio Contorno e Perquisizioni

Secondo l'impianto accusatorio sviluppato dagli investigatori di Caltanissetta, l'ex capo della Polizia avrebbe contribuito a far sparire documenti fondamentali e avrebbe indotto il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno a non riferire ai magistrati elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Queste manovre avrebbero influenzato la ricostruzione processuale, accuse che De Gennaro respingeva categoricamente e che considerava infamanti per una carriera trascorsa al servizio dello Stato.

Il 12 novembre scorso, i carabinieri del Ros avevano eseguito una serie di perquisizioni nella sua abitazione, nel suo ufficio e nei locali utilizzati dai collaboratori coindagati. Questo passaggio operativo lo avrebbe profondamente scosso, spingendolo negli ultimi giorni a isolarsi e a mantenere il silenzio anche con le persone più vicine, creando un clima di forte tensione prima del tragico epilogo.

Strategia Difensiva e Ultime Ore

Il Gip di Caltanissetta aveva recentemente respinto la richiesta di arresto avanzata dalla Procura, pur riconoscendo in parte l'impianto accusatorio di base. La corte ha tuttavia ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti a dimostrare un collegamento diretto tra le condotte contestate a De Gennaro e i procedimenti penali relativi agli attentati. Era fissata per il primo dicembre l'udienza davanti al tribunale del Riesame, chiamata a esaminare il ricorso della Procura contro il rigetto della misura cautelare.

Tra le ultime persone ad averlo incontrato c'è il suo storico difensore, il professor Franco Coppi. I due avevano trascorso insieme l'intera mattinata di venerdì nello studio del penalista a Roma, discutendo la strategia difensiva per i prossimi appuntamenti giudiziari. Si erano lasciati con l'intenzione di risentirsi, mentre Coppi ha dichiarato di non essere stupito dalla scelta del suo assistito.

Advertisement

Risposta Istituzioni e Cordoglio Nazionale

La notizia ha raggiunto rapidamente i vertici delle istituzioni italiane, generando un'ondata di cordoglio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato ad Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza e fratello del defunto, per esprimere il proprio cordoglio. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è detta profondamente scioccata dalla notizia, definendo la morte una perdita grave per la nazione.

Nel centrodestra prevale il ritratto di un servitore dello Stato travolto da un'ingiustizia giudiziaria. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di una morte che lascia sgomenti, ricordando il servizio reso al Paese. Sottosegretario Alfredo Mantovano ha ricordato il senso delle istituzioni, mentre il vicepremier Matteo Salvini ha definito l'evento un massacro mediatico-giudiziario, difendendo il percorso professionale di De Gennaro.