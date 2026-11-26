Gianni De Gennaro si toglie la vita mentre era sotto indagine per depistaggio nell'omicidio del giudice Paolo Borsellino. La notizia riapre vecchie ferite e misteri irrisolti sulla strategia dello Stato negli anni Novanta.

Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e figura centrale nelle istituzioni italiane per decenni, è morto suicida il 21 novembre nella sua residenza situata a Montiano, in Toscana. Il decesso è avvenuto poche ore dopo che i media hanno diffuso la notizia del ritrovamento del suo biglietto d'addio indirizzato ai familiari e di alcuni documenti personali lasciati sulla scena, confermando la drammaticità dell'episodio che ha scosso l'opinione pubblica nazionale.

Il suicidio dell'alto funzionario, noto anche con il soprannome Lo squalo, coincide con una fase critica delle indagini giudiziarie condotte dalla Procura di Caltanissetta. De Gennaro, che all'epoca del fatto aveva 78 anni, era infatti indagato per il reato di depistaggio nelle indagini relative all'omicidio del magistrato Paolo Borsellino, avvenuto a Palermo il 19 luglio 1992. Questo tragico evento segnò uno dei capitoli più bui della storia recente del Paese, a soli 57 giorni di distanza dall'attentato che uccise l'altro grande giudice, Giovanni Falcone.

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I dettagli dell'indagine e il depistaggio giudiziale

L'ipotesi di reato per cui l'ex capo della Polizia era sotto inchiesta riguarda presunti tentativi di deviare le indagini sulla strage di Via D'Amelio. La Procura di Caltanissetta riteneva De Gennaro un possibile complice in un depistaggio di manualistica qualità, volto a insabbiare la verità sui mandanti dell'attentato. Il 1 dicembre era in programma la decisione del Tribunale del Riesame di Caltanissetta, che avrebbe dovuto stabilire se accogliere il ricorso dell'accusa; in precedenza, il giudice per le indagini preliminari aveva negato l'applicazione degli arresti domiciliari, ma la pressione delle accuse e la successiva perquisizione nella sua abitazione avevano già creato un clima di forte tensione.

Le indagini non hanno ancora emerso prove concrete e inconfutabili a suo carico, ma i dettagli raccolti avevano riaperto un dibattito acceso sulla verità delle stragi di mafia. Il caso è particolarmente complesso perché, nonostante l'arresto iniziale di mafiosi considerati responsabili, nel 2008 fu dimostrata la loro innocenza, rivelando che la vicenda era stata una montatura costruita dalla polizia. Questa dinamica ha portato molti esperti e familiari delle vittime a sostenere che ci siano ancora molti aspetti da chiarire riguardo alle responsabilità delle istituzioni.

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Reazioni delle vittime e posizione della famiglia

La morte di Gianni De Gennaro ha provocato reazioni profonde e divise all'interno della famiglia Borsellino, simbolo della lotta allo Stato contro la mafia. Manfredi Borsellino, figlio del magistrato ucciso, ha dichiarato che con la scomparsa dell'indagato potrebbe essere andato perduto un altro pezzo di verità, sostenendo apertamente l'inchiesta della Procura di Caltanissetta e auspicando che si facciano luce nuove rivelazioni sui meccanismi del depistaggio.

Al contrario, Salvatore Borsellino, fratello della vittima, ha definito le accuse mosse contro De Gennaro come del tutto infondate. Salvatore Borsellino ha addirittura accusato la Procura di Caltanissetta di aver contribuito a istigare il suicidio dell'ex funzionario. Egli ritiene che i veri colpevoli delle stragi siano i Raggruppamento operativo speciale (Ros) dei carabinieri e i servizi segreti, inserendo il caso nel contesto più ampio e controverso della trattativa stato-mafia che avrebbe coinvolto le alte sfere politiche e istituzionali.

Carriera istituzionale e conflitti di interesse

La posizione di Gianni De Gennaro nell'opinione pubblica era sempre stata ambivalente, oscillando tra il ruolo di eroe antifascista e quello di protagonista di momenti critici della storia repubblicana. Durante gli anni Ottanta e Novanta, fu il braccio destro di Giovanni Falcone, tanto che il magistrato definiva il dialogo con De Gennaro come un confronto con se stesso, riponendo in lui una fiducia cieca. De Gennaro fu infatti l'artefice del trasferimento in Italia di Tommaso Buscetta nel 1984, il primo importante pentito di Cosa Nostra che cambiò le regole del confronto tra Stato e mafia.

Dal 1991 al 1994 guidò la Direzione Investigativa Antimafia (Dia), organo creato proprio su impulso di Falcone. Tuttavia, la sua carriera subì una svolta dopo la morte del magistrato: nominato vicecapo della Polizia nel 1994 dal primo governo Berlusconi, divenne capo della Polizia nel 2000 sotto il governo Amato e fu confermato dal secondo governo Berlusconi. In quel periodo fu responsabile della gestione della Polizia durante le proteste violente del G8 di Genova del 2001, un evento ancora oggi fonte di grandi polemiche.

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Nuovi sviluppi e responsabilità successive

La scalata di De Gennaro ai vertici dello Stato continuò anche dopo il suo ruolo di capo della Polizia. Tra il 2008 e il 2012 fu direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis), l'organismo di coordinamento dei servizi segreti italiani. La sua influenza si estese poi al settore privato e della sicurezza nazionale: fu presidente di Leonardo, il primo produttore italiano di armamenti controllato dallo Stato, e in ultimo presidente del consorzio Eurolink, l'ente responsabile del progetto per il ponte sullo Stretto di Messina.

Franco Bertorotta, uno degli avvocati di De Gennaro, ha raccontato di aver parlato con il suo assistito il 19 novembre, due giorni prima della morte. L'avvocato ha descritto l'ex funzionario come sconvolto e affranto, costretto a difendersi da accuse che considerava ingiuste e infamanti. Con il suicidio, il caso sembra aver assunto una piega imprevedibile, aprendo uno scenario in cui potrebbero emergere nuove verità su un'epoca segnata da segreti inconfessabili e da una guerra asimmetrica tra Cosa Nostra e lo Stato italiano.