Si è tolto la vita Gianni De Gennaro, 78 anni, ex capo della Polizia, a causa delle accuse per il depistaggio nell'attentato a Paolo Borsellino. I dettagli.

Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e figura di spicco nelle indagini sulla criminalità organizzata, si è tolto la vita nella sua residenza di campagna in Toscana all'età di 78 anni. L'evento ha scosso profondamente le istituzioni e l'opinione pubblica, rivelando un quadro giudiziario estremamente complesso e doloroso che vedeva De Gennaro come principale indagato nel caso del depistaggio legato alla strage di via D'Amelio.

L'allarme è stato dato dalla famiglia dell'ex dirigente, che non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Fonti qualificate confermano che De Gennaro si è sparato, un gesto tragico che i suoi più stretti collaboratori e conoscenti temevano potesse avvenire a causa dello sconvolgimento provocato dall'accusa. Le indagini della Procura di Caltanissetta, guidata dal procuratore Salvatore De Luca, lo imputavano di aver orchestrato il più grande depistaggio della storia della Repubblica Italiana, coinvolgendo anche altri ufficiali tra cui Franco Pacetto e Massimo Carnicelli.

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Il ruolo nel depistaggio Via D'Amelio

Gianni De Gennaro è accusato di aver indotto il pentito Salvatore Contorno a non rendere dichiarazioni decisive alla Procura. Secondo le valutazioni dei magistrati nisseni, De Gennaro, insieme al suo storico collaboratore Franco Pacetto e a Massimo Carnicelli, avrebbe manipolato il racconto del collaboratore di giustizia per nascondere verità scomode. Le sentenze definiscono questo intervento come un depistaggio "dichiarativo" che ha alterato l'iter investigativo immediato successivo all'attentato del luglio 1992.

Le accuse includono inoltre la distruzione e l'occultamento di documentazione sia cartacea che informatica. I pm sostengono che De Gennaro abbia spostato documenti cruciali, affidandone parte al marito di Donatella Peruzzi, funzionario del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis). Le indagini hanno inoltre evidenziato che De Gennaro e la Peruzzi avrebbero successivamente distrutto altre carte in loro possesso, actions che hanno diretto l'attenzione verso altre piste.

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Le ragioni del GIP e il ricorso della Procura

Nonostante la gravità delle accuse, il Giudice per l'Indagine Preliminare (GIP) di Caltanissetta aveva respinto la richiesta di arresto presentata dalla Procura. Il GIP ha contestato la linea difensiva dei magistrati inquirenti, sostenendo che essi avessero legato il depistaggio esclusivamente alla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. Il giudice ha invece ritenuto che le preoccupazioni di De Gennaro riguardassero altre vicende, come la storia del pentito Contorno, e non la scomparsa del documento del magistrato.

La Procura, non condividendo questo giudizio, ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame. Il caso si sarebbe dovuto discutere il prossimo 1 dicembre davanti al Tribunale di Caltanissetta, data nella quale Gianni De Gennaro era tenuto a presentarsi per essere interrogato. Il pentito Salvatore Contorno e il collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino, le cui dichiarazioni false avevano dato avvio alla nuova fase investigativa nel 2023, erano coinvolti direttamente in queste ricostruzioni.

Dal "Corvo" di Palermo alla riscrittura della storia

La vicenda trova le sue radici nelle dinamiche degli anni Ottanta e nella vicenda del pentito Salvatore Contorno. Contorno era stato arrestato da Arnaldo La Barbera, allora capo della Mobile di Palermo, figura morta nel 2002 e considerata responsabile della scomparsa dell'agenda rossa di Borsellino. Le rivelazioni di un testimone amico di famiglia La Barbera hanno indotto i pm a scavare nel rapporto tra De Gennaro e La Barbera, nato nel 1989.

Secondo l'accusa, De Gennaro avrebbe condiviso segreti scottanti con il collega, arrivando persino ad assumere la figlia di La Barbera ai Servizi under apparente ricatto dei familiari. La storia include anche il ruolo del "Corvo" di Palermo, un anonimato che nel passato aveva già segnalato anomalie. Con il decesso di De Gennaro, la ricostruzione di questi eventi storici e le responsabilità individuali restano aperte, lasciando il processo al Riesame senza il suo principale indagato e la storia giudiziaria italiana segnata da un evento tragico e irripetibile.