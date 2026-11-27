Le rivelazioni su Corriere della Sera spiegano il suicidio di Gianni De Gennaro per paura del processo mediatico dell'inchiesta di Caltanissetta sulle stragi di mafia.

L'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro ha posto fine alla propria vita in un contesto segnato da un'estrema pressione psicologica legata all'inchiesta della Procura di Caltanissetta. Secondo la ricostruzione effettuata da Fiorenza Sarzanini e Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, il prefetto temeva che le indagini sui presunti depistamenti nelle stragi di mafia si trasformassero in un interminabile processo mediatico.

La cronologia degli ultimi giorni e le intercettazioni

La situazione ha iniziato a deteriorarsi significativamente con le perquisizioni domiciliari, il cui primo incontro tra De Gennaro e i suoi difensori, Franco Coppi e Francesco Bertorotta, si è svolto sabato 14 novembre. Due giorni dopo, il 16 novembre, i legali hanno ricevuto la notifica ufficiale dell'appello presentato dai pubblici ministeri contro la decisione del giudice per le indagini preliminari di respingere la richiesta di arresti domiciliari.

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Questa mossa della Procura ha determinato la scoperta degli atti, causando la conseguente diffusione di quasi 700 pagine di intercettazioni. I quotidiani nazionali hanno iniziato a dare conto di questi dettagli martedì 17 novembre, una data cruciale che coincide con la giornata in cui De Gennaro ha scritto le lettere ai familiari e al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca.

Il riferimento a Garlasco e l'ultimo incontro con gli avvocati

È in questo scenario di crescente ansia che emerge la frase ricorrente: Finiremo come con Garlasco. Questa espressione, ripetuta da Gianni De Gennaro ai suoi avvocati nelle ore precedenti al suicidio, testimonia la profonda preoccupazione per lo scontro televisivo quotidiano tra innocentisti e colpevolisti che il prefetto prevedeva.

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L'ultimo incontro tra l'ex capo della Polizia e i suoi difensori è avvenuto venerdì 20 novembre. La riunione si è tenuta nello studio romano di Franco Coppi, mentre Francesco Bertorotta era collegato da Palermo. Alla conferenza ha partecipato anche Francesco De Gennaro, avvocato civilista e figlio del prefetto, segno della stretta vicinanza familiare in questo momento drammatico.

Durante l'incontro, i difensori hanno insistito sulla solidità degli argomenti giuridici a disposizione per respingere le accuse formulate dall'accusa. Nonostante le rassicurazioni legali, il Corriere della Sera riporta che De Gennaro ascoltava ma lasciava trasparire tutta la sua stanchezza fisica e morale, un sintomo evidente del peso che l'indagine stava esercitando sulla sua salute mentale.

Le richieste della famiglia sul testamento morale

La famiglia De Gennaro ha formulato precise richieste ai magistrati riguardo alla gestione della documentazione emersa. Hanno chiesto che il testamento morale del prefetto sia reso pubblico nella sua interezza, garantendo il rispetto delle prerogative delle procure che stanno indagando sulle circostanze della sua morte.

Tuttavia, mentre si promuove la trasparenza su documenti di interesse pubblico o giudiziario, la famiglia ha chiesto che venga mantenuto il massimo riserbo sulle lettere destinate ai familiari e alle persone a loro vicine. Questa distinzione mira a proteggere la sfera privata e il dolore dei congiunti da ulteriori esposizioni pubbliche.

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L'impatto psicologico della scoperta delle intercettazioni

La diffusione di quasi 700 pagine di intercettazioni ha avuto un impatto immediato e devastante sulla percezione della vicenda da parte dell'opinione pubblica. L'attenzione dei media ha trasformato una复杂的 investigazione giudiziaria in un evento mediatico costante, alimentando polemiche e divisioni che De Gennaro temeva fortemente.

La paura di uno scontro televisivo quotidiano e di una narrazione distorta dei fatti sembra aver rappresentato il fattore scatenante finale. Il riferimento a Garlasco, caso giudiziario italiano noto per le lunghe battaglie legali e le polemiche pubbliche, simboleggia per l'ex capo della Polizia il timore di un isolamento e di una distruzione dell'immagine personale e professionale.

Le rivelazioni del Corriere della Sera offrono quindi una chiave di lettura fondamentale per comprendere le dinamiche che hanno preceduto il tragico evento. La combinazione di pressioni legali, esposizione mediatica e il peso del passato professionale ha creato un contesto insostenibile per Gianni De Gennaro, portando alla decisione di porre fine alla propria vita.