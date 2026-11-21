Maria Falcone e Salvatore Borsellino reagiscono al suicidio di Gianni De Gennaro, indagato per depistaggio. Le accuse alla procura di Caltanissetta e il lutto per la perdita di una figura chiave.

La notizia del suicidio di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, ha scatenato un'ondata di profonda tristezza e polemica nel panorama giudiziario italiano. La scomparsa di questa figura istituzionale, avvenuta nel contesto di un'indagine complessa, ha immediatamente attirato l'attenzione delle famiglie delle vittime della mafia, che hanno espresso la loro posizione con forza e chiarezza. La reazione è stata immediata, con dichiarazioni che pongono l'accento sul rapporto storico di collaborazione e sulla responsabilità istituzionale.

Il Lutto di Maria Falcone per il Collaboratore Storico

Maria Falcone, sorella del magistrato Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci, ha rilasciato una dichiarazione ad Adnkronos che unisce il dolore personale al riconoscimento del lavoro svolto insieme. La donna ha affermato di voler restare unita al proprio dolore, sottolineando la profonda fiducia che suo fratello riponeva in Gianni De Gennaro durante gli anni delle più grandi battaglie contro la mafia.

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Ha ricordato come i due abbiano lavorato fianco a fianco su inchieste fondamentali e storiche, citando specificamente il caso Pizza Connection e il celebre maxiprocesso di Palermo. Queste collaborazioni hanno rappresentato pilastri essenziali nella lotta allo Stato mafioso, e la perdita di De Gennaro viene vissuta come un vuoto significativo nella memoria di quegli eventi cruciali.

Le Accuse di Salvatore Borsellino alla Procura

La reazione di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo ucciso il 19 luglio 1992, è stata molto più dura e diretta contro l'apparato giudiziario. Egli ha puntato il dito contro gli inquirenti della procura di Caltanissetta, definendo la morte di De Gennaro come un risultato di quella che considera un'istigazione al suicidio da parte delle autorità accusatorie.

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Secondo Borsellino, l'inchiesta non rientrava nella competenza della procura nissena, ma avrebbe dovuto essere gestita dalla procura di Palermo. Ha ipotizzato che l'iniziativa fosse stata messa in campo per spostare l'attenzione dalle responsabilità dei Reparti Operativi Speciali (ROS) e dei servizi segreti riguardo alla scomparsa dell'agenda rossa, attribuendo invece la colpevolezza alla Polizia.

Il Messaggio di Manfredi Borsellino sulla Verità Storica

Anche Manfredi Borsellino, figlio del magistrato Paolo ucciso nella strage di Via D'Amelio a Palermo il 19 luglio 1992, ha espresso turbimento e dispiacere per la scomparsa di un uomo di Stato. Ha sottolineato che con la morte di De Gennaro potrebbe essersene andato un pezzo di verità cruciale sulla morte di suo padre, che avrebbe potuto e dovuto contribuire a far riscrivere la storia giudiziaria degli eventi di Via D'Amelio.

Dal Lutto alla Polemica Politica e Istituzionale

Le reazioni si sono estese anche all'ambito politico, con l'ex sindaco di Palermo che ha ricordato la battaglia comune per la cultura della legalità negli anni in cui la città si affrancava dal controllo mafioso. Ha avvertito che la morte violenta di De Gennaro rischia di privare il Paese non solo della verità giudiziaria, ma anche di quella storica su fatti che hanno condizionato la vita nazionale.

È emerso chiaramente che l'ex capo della Polizia era indagato per depistaggio nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Via D'Amelio. Mentre dalle accuse dei magistrati ci si può difendere legalmente, la strumentalizzazione politica viene vista come una dinamica più pericolosa e irremovibile, segnando un momento di grande tensioni nel rapporto tra istituzioni e famiglie delle vittime.