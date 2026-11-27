L'analisi delle note dell'ex capo della polizia dopo il suicidio. Il testo non chiarisce i fatti, ma rafforza la narrazione sui depistaggi di Via D'Amelio e la difesa dei mandanti esterni.

Il suicidio di Gianni De Gennaro ha riacceso con violenza il dibattito pubblico sulla verità storica delle stragi mafiose degli anni Novanta. L'ex capo della Polizia ha chiuso la sua vita con otto pagine di bloc-notes, un testamento spirituale che non offre nuove prove concrete, ma rafforza la narrazione delle sue difese. Queste pagine alimentano l'opinione comune secondo cui le indagini della Procura di Caltanissetta sarebbero state costruite su fondamenta fragili e parzialmente errate.

Il contenuto delle note e la difesa dell'operato

Le otto pagine redatte da Gianni De Gennaro prima di togliersi la vita non contengono spiegazioni dettagliate del gesto estremo o tracce di un disordine emotivo evidente. L'ex numero uno delle forze dell'ordine si limita a reiterare la sua profonda innocenza e la sua fedeltà repubblicana. Nel testo, sostiene di aver sempre obbedito agli ordini superiori e di aver commesso errori solo nell'assolvimento del proprio dovere istituzionale.

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De Gennaro descrive il proprio comportamento come quello di un funzionario retto, citando il principio francescano di non aver mai chiesto nulla per sé. Chiamano a testimoniare la sua integrità i presidenti del Consiglio e i membri dei governi che ha servito negli ultimi trent'anni. Questo messaggio mira a trasformare il processo alla sua persona in un giudizio sull'intera classe dirigente di quel periodo storico.

La reazione della Procura e il teorema accusatorio

Paolo Giordano, il procuratore di Caltanissetta, ha espresso scetticismo riguardo al valore probatorio delle otto pagine. Secondo la magistratura, i testi sono apodittici e generici, privi di indicazioni utili per chiarire i fatti oggetto di indagine. L'archivio digitale che De Gennaro diceva di possedere come prova della sua innocenza rimane un oggetto irrintracciabile, cercando invano dagli investigatori siciliani.

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La Procura considera il teorema accusatorio fondato su elementi solidi, nonostante alcune sentenze precedenti, come quella di un giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di arresto. Per l'accusa, un uomo con l'esperienza e la resistenza psicologica di De Gennaro non si sarebbe suicidato a causa di un'inchiesta penale mal gestita o claudicante. Il gesto è visto come incompatibile con la sua statura professionale e umana.

Il contesto storico: strage Via D'Amelio e pentiti

Le indagini si concentrano sulla gestione del pentito di mafia a Palermo alla fine degli anni Ottanta e sulle possibili responsabilità nella strage di Via D'Amelio. De Gennaro fu la fonte che, nel marzo del 1994, consentì a Repubblica di rivelare le dichiarazioni sul depistaggio delle indagini. Questo episodio rimane centrale per capire le dinamiche di potere e le intercettazioni ambientali durata tre anni.

La destra di governo, includendo Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, confida in questi elementi per riscrivere la storia dell'Antimafia. L'obiettivo politico è dimostrare che le indagini attuali potrebbero essere state strumentalizzate per colpire determinate figure storiche. Tuttavia, emerge una contraddizione interna tra l'immagine di servitore dello Stato e quella di manipolatore della vita politica per conto terzi.

Impatto politico e conseguenze future delle indagini

L'effetto immediato del suicidio è quello di aver posto le premesse per far deragliare il già precario iter investigativo della Procura di Caltanissetta. L'azione di De Gennaro ostruisce il varco aperto dalle intercettazioni sulle relazioni tra apparati di sicurezza e politica. La domanda sul motivo reale che ha spezzato il suo equilibrio rimane aperta, alimentando ogni genere di congettura.

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La narrazione che emerge dal testamento è quella di un uomo che ha operato senza distinzioni di colore politico, rendendosi una presenza costante nei sistemi di sicurezza nazionale. La difficoltà per le forze di governo sarà quella di tenere insieme l'immagine del patriota con quella del cospiratore. La vicenda continuerà a influenzare la percezione pubblica della lotta alla mafia e delle responsabilità istituzionali degli anni del terrorismo e del crimine organizzato.