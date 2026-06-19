Suicidio medicalmente assistito, Irene in attesa da mesi nonostante il rispetto dei requisiti

Una donna di 72 anni affetta da sclerosi laterale amiotrofica ha ottenuto la verifica medica per il suicidio medicalmente assistito, ma la procedura è bloccata da ritardi burocratici. Il caso riapre il dibattito sul fine vita.

Da sei anni Irene , una donna di 72 anni residente nel Napoletano, è affetta da sclerosi laterale amiotrofica , una malattia neurodegenerativa progressiva che l'ha portata a una condizione di completa paralisi dal collo in giù.

Non è in grado di parlare, respira attraverso ventilazione meccanica e si alimenta artificialmente. Il 29 aprile 2025, attraverso l'Associazione Luca Coscioni, ha presentato richiesta alla propria Asl, la Napoli 3 Sud, per accedere al suicidio medicalmente assistito, previsto dalla normativa italiana in presenza di specifici requisiti.

A ottobre 2025, la commissione medica dell'Asl Napoli 3 Sud ha accertato il possesso di tutti i requisiti necessari, tra cui la capacità di intendere e di volere, la gravità della patologia e il carattere irreversibile delle condizioni. Tuttavia, a distanza di mesi, la procedura risulta ancora bloccata.

Il ritardo è legato a un intoppo burocratico: l'Asl campana, per procedere, attende dall'Ausl Toscana Nord Ovest l'invio del programma e della strumentazione già utilizzati nel marzo 2026 per il caso di Libera, una persona affetta da sclerosi multipla che ha ottenuto il suicidio medicalmente assistito in Toscana dopo un provvedimento del tribunale di Firenze. Poiché Irene è completamente paralizzata, non può autosomministrarsi il farmaco letale.

L'unica modalità possibile prevede l'uso del puntatore oculare, che già utilizza per comunicare, collegato a un programma specifico sviluppato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Si tratta della stessa tecnologia già sperimentata con successo per Libera. Secondo quanto emerso nelle interlocuzioni tra le amministrazioni coinvolte e il collegio legale dell'Associazione Luca Coscioni, che segue Irene, il ritardo sarebbe dovuto a ulteriori verifiche e adempimenti amministrativi poiché l'azienda toscana ritiene necessario un nuovo collaudo del dispositivo.

Irene, attraverso il suo puntatore oculare, ha espresso la sua situazione: 'Il mio corpo è una prigione da cui non posso uscire. Per me questa non è assolutamente una vita degna di essere vissuta. La libertà personale è un diritto umano inalienabile, chiedo soltanto che mi sia riconosciuto'. Filomena Gallo, avvocato di Irene e segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, spiega: 'La tecnologia necessaria esiste, è stata sviluppata dal Cnr, testata e già utilizzata nel caso di Libera.

Per questo non ci siamo rivolti finora al tribunale. Non occorre realizzare un nuovo dispositivo, ma semplicemente trasferire quello esistente e procedere alla taratura del puntatore oculare sulle condizioni cliniche di Irene'. La vicenda solleva ancora una volta questioni di carattere etico, giuridico e sanitario riguardanti il fine vita e l'autodeterminazione dei pazienti in condizioni estreme, oltre a mettere in luce le complessità burocratiche che possono ostacolare l'applicazione delle norme anche quando i requisiti sono soddisfatti





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