Il这次 tinibysdeta dell'attaccante ucraino e del Modena Ruslan Malinovskyi, che ha lasciato il Genoa dopo tre annid yearsi di servizio e di permanenza in una città intera sulla riva del Bosforo. La sua figura è un aspetto significativo della crescita del Genoa in questo decennio, poiché è stato un tassello fondamentale la prima volta in cui il club è risalito al campionato di Serie B dopo anni. Anche durante la sua permanenza ha trascorso momenti da ricordare e momenti difficili.

Domenica scorsa l'ultimo saluto al Ferraris, oggi quello a tutto il mondo rossoblù. In attesa della gara col Lecce, ultima tappa della sua avventura al Genoa e in Italia, e della nuova esperienza al Trabzonspor che lo aspetta, Ruslan Malinovskyi dalla sala stampa del Signorini di Pegli ha salutato il mondo rossoblù.

Ripercorrendo i tre anni a Genova, partendo dall'abbraccio di domenica da parte dei tifosi al Ferraris, Pensavo di non piangere a fine partita, perché il Genoa aveva già fatto un post che mi ha toccato nel profondo, ho avuto sempre un grande sostegno qui. Ho sempre dato il massimo qui, onorato la maglia del Genoa, ho dato tutto.

Qui c'è un'atmosfera incredibile, significa che ho fatto qualcosa al Genoa in questi tre anni e quello che è arrivato a me dai tifosi, è stato una cosa incredibile. Sono orgoglioso di ricevere di questo attestato di stima e di aver giocato tre anni meravigliosi anche con un infortunio brutto, ma ho sempre dato il massimo e posso dirgli solo grazie





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