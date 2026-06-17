Sul nucleare iraniano, l'Arabia Saudita punta sulla verifica

Il ministro degli Esteri saudita Principe Faisal bin Farhan ha dichiarato che il controllo del programma nucleare iraniano sarà la questione centrale nei prossimi colloqui tra Iran e Stati Uniti, sottolineando la necessità di meccanismi di verifica robusti e sostenibili.

VIENNA - Il ministro degli Esteri saudita Principe Faisal bin Farhan ha dichiarato che la questione più importante nei prossimi colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti sarà come verrà controllato il programma nucleare iraniano.

Intervenendo a una conferenza a Vienna organizzata dallo European Council on Foreign Relations, il principe ha sottolineato che i dettagli dell'accordo saranno fondamentali per garantire la trasparenza e la fiducia della comunità internazionale. Ha inoltre evidenziato la necessità di meccanismi di verifica robusti e sostenibili nel lungo termine, che vadano oltre gli impegni sull'arricchimento dell'uranio e sulla diluizione dei materiali nucleari.

L'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti e rivale regionale dell'Iran, segue con attenzione gli sviluppi del programma nucleare iraniano, che Teheran sostiene essere interamente pacifico. Washington e Teheran hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa di massima per porre fine al conflitto e avviare negoziati più ampi, incluso il dossier nucleare. Un alto funzionario statunitense ha letto il testo di un memorandum d'intesa con l'Iran, precisando che le parti possono ancora ritirarsi fino alla firma di un accordo vincolante.

Il presidente Donald Trump ha ribadito l'obiettivo di eliminare l'uranio altamente arricchito iraniano, che si trova a un passo dal grado richiesto per la produzione di armi. Un alto funzionario iraniano ha confermato a Reuters che Teheran ha accettato in linea di principio di diluire tale materiale. Il Principe Faisal ha evitato di commentare i dettagli del memorandum, non avendo ancora visto la versione finale.

L'accordo nucleare del 2015, noto come JCPOA, aveva imposto limiti stringenti alle attività nucleari iraniane, che Teheran ha rispettato fino al ritiro unilaterale degli Stati Uniti nel 2018 voluto da Trump. In risposta, l'Iran ha ampliato il proprio programma oltre i limiti previsti, revocando anche i poteri aggiuntivi di verifica concessi all'Agenzia internazionale per l'energia atomica, comprese le ispezioni a sorpresa in siti non dichiarati.

Il principe saudita ha sottolineato che un regime di verifica a lungo termine e sostenibile è essenziale per infondere fiducia nella comunità internazionale e nei Paesi della regione, aprendo la strada a un futuro più stabile. Le prossime settimane saranno cruciali per definire i dettagli operativi e garantire che l'accordo sia effettivamente verificabile, ha concluso





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