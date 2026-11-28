L'irrigidimento del regime iraniano punisce la musicista Ahmadi con frustate per inviare un segnale di forza ai sostenitori dei durone durante la guerra.

Le autorità iraniane hanno imposto una pena severa a Parastoo Ahmadi, una cantante di 29 anni, e a quattro membri del suo team di produzione per aver partecipato a una performance in streaming. La condanna è stata eseguita il lunedì della settimana in cui la notizia è emersa, con un totale di 74 colpi di frusta distribuiti a ciascuno dei cinque coinvolti. Questo episodio, avvenuto in un caravanserrail nelle vicinanze della città santa sciita di Qom, rappresenta un chiaro tentativo da parte dell'élite clericale di dimostrare la propria forza in un momento di profonda crisi nazionale.

Dettagli della condanna e contesto legale

La decisione giuridica è stata presa dopo che il video della performance, risalente a due anni fa, era apparso online, sollevando polemiche significative. Durante la trasmissione in diretta, Ahmadi e il suo gruppo hanno violato il codice legale teocratico iraniano indossando abiti che esponevano le spalle e rifiutando l'uso del velo, accompagnato dalla presenza di musicisti di sesso maschile. La lentezza nell'applicare la sentenza ha sottolineato la natura politica della decisione, considerando che la normativa era nota da tempo ma non era stata applicata con questa durezza fino ad oggi.

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Il meccanismo giuridico dietro questa punizione mira a ripristinare una forma di obbedienza pubblica che il regime sente di aver perso. Secondo le fonti interne, la fustigazione non è solo una sanzione penale ma uno strumento di ingegneria sociale. Le autorità cercano di contrastare la tendenza, emersa negli ultimi anni, verso una maggiore rilassatezza nell'applicazione delle leggi sul vestiario femminile e sull'ordine pubblico in generale.

Posizioni dei gruppi e divisioni interne

All'interno della struttura di potere iraniana, la reazione a questa decisione non è stata unanime. Mentre i settori più conservatori hanno sostenento fermamente la necessità di punire ciò che considerano una regressione morale, funzionari moderati hanno espresso preoccupazione. Questi ultimi temevano che una misura così severa potesse infiammarsi l'opinione pubblica e risultare divisiva proprio in un periodo di grande fragilità politica ed economica. La posizione ufficiale del governo iraniano sostiene che la sua magistratura sia indipendente e che tali punizioni siano estranee a calcoli politici.

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La figura di Saba Robatjazy, conosciuta anche come Emma, cantante iraniana basata a Londra e amica d'infanzia di Ahmadi, riflette lo shock diffuso. Secondo lei, l'autorità sta inviando un messaggio di paura attraverso la fustigazione. Questo punto di vista è condiviso da esperti come Alex Vatanka del Middle East Institute, che nota come il regime utilizzi queste misure per dimostrare muscoli in un momento in cui le pene economiche aggravate dalla guerra potrebbero sfociare in proteste popolari.

Impatto politico e futuro del regime

Il timing della punizione, avvenuta nove mesi dopo l'inizio del conflitto e quasi un anno dopo le proteste nazionali, rivela le crescenti preoccupazioni del sistema. La data cruciale è il 28 febbraio, quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, evento che ha intensificato il ruolo dei duroni. Politici come Gholamali Haddadadel, politico conservatore e suocero del Leader Supremo Mojtaba Khamenei, hanno sottolineato come le condizioni di guerra impedissero un'applicazione piena delle regole sul vestiario. Tuttavia, la fustigazione di Ahmadi serve a rassicurare i sostenitori del regime senza innescare una rivolta generalizzata.

Il ruolo dei sostenitori della fazione durone, spesso anti-occidentali e inflessibili nell'applicare i dettami della rivoluzione, rimane cruciale. Questi gruppi hanno recentemente organizzato raduni e eventi nelle strade per mantenere una displays di unità pubblica e negare spazio al dissenso interno. Non è raro che questi sostenitori vincano oltre un decimo dei voti nelle elezioni nazionali, rendendo essenziale per il regime placarli su temi come la morale pubblica. La mossa attuale è vista come un modo per bilanciare la necessità di controllo senza rischiare una reazione popolare troppo forte.