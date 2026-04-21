Sulle tracce di Elisabetta II: un viaggio tra le residenze di una regina eterna

Un itinerario approfondito attraverso i luoghi simbolo di Elisabetta II, da Buckingham Palace alle Highlands, esplorando la vita pubblica e la dimensione privata della sovrana.

Il nostro viaggio sulle tracce della regina Elisabetta II parte inevitabilmente da Londra, cuore pulsante di un regno che ha visto in Buckingham Palace il suo simbolo universale. Sebbene per la sovrana il palazzo non sia mai stato una casa nel senso affettivo del termine, ma piuttosto un rigido ufficio di Stato, esso rimane il fulcro visivo dove Elisabetta ha plasmato il proprio dialogo con il mondo.

Dal 9 luglio al 27 settembre, le magnifiche sale di rappresentanza aprono le porte al pubblico, offrendo un’immersione in cerimonie secolari. Tra le attrazioni spicca la mostra Queen Elizabeth II: Her Life in Style, un percorso che utilizza la moda come lente d'ingrandimento per comprendere la personalità e l'evoluzione pubblica della monarca. Proseguendo verso Westminster Abbey, si avverte il peso della storia: qui, nel 1953, fu celebrata la prima incoronazione televisiva, un evento che trasformò per sempre il rapporto tra monarchia e opinione pubblica. Il legame con Londra si estende anche a St. James’s Park, dove il nuovo memoriale, affidato a Foster + Partners, propone una visione contemporanea e naturalistica del ricordo, con un ponte ispirato alle linee di una tiara reale, simbolo di un equilibrio costante tra tradizione e innovazione architettonica. Allontanandosi dal centro, il viaggio rivela le radici più intime della sovrana. Sebbene nata in una dimora borghese al 17 di Bruton Street, la sua educazione fu forgiata dalla consapevolezza del dovere. Spostandosi verso Windsor Castle, si scopre il luogo in cui Elisabetta trovò la propria dimensione più autentica. Questo castello, il più antico abitato al mondo, è stato il rifugio di una vita intera, specialmente durante i lunghi mesi della pandemia, quando la regina scelse di vivere in un isolamento dignitoso accanto al principe Filippo. La cappella di San Giorgio, che oggi ospita le spoglie dei coniugi, riflette perfettamente lo spirito della donna: una scelta di umiltà, lontana da grandiosi mausolei. Windsor racconta anche l'infanzia della sovrana, tra la disciplina del Royal Lodge e i giochi semplici nel Great Park, dove la bambina che non era destinata al trono imparava il valore del silenzio e dell'autocontrollo, elementi che avrebbero poi caratterizzato il suo lunghissimo regno di oltre settant'anni. Il percorso attraverso le residenze reali prosegue verso il Norfolk e le Highlands scozzesi, svelando volti meno istituzionali e più privati di Elisabetta II. A Sandringham House, residenza edoardiana carica di memorie familiari, la regina celebrava il Natale e affrontava i momenti cruciali della sua ascesa al trono dopo la morte del padre. È un luogo di atmosfere calde e domestiche, che stride con la vastità selvaggia di Balmoral, la residenza preferita dalla sovrana. Tra le montagne scozzesi, Elisabetta amava la libertà, le lunghe camminate a cavallo e il contatto con la natura, spesso celando la propria identità dietro un velo di ironia e semplicità. Anche a Edimburgo, presso il Palace of Holyroodhouse, il ruolo di Regina di Scozia veniva interpretato con una sensibilità rara, volta a mantenere l'unità del Regno con tatto e discrezione. Questo itinerario non è dunque una semplice sequenza di siti storici, ma una profonda esplorazione di una vita dedicata al servizio, che ha saputo fondere, con dedizione incrollabile, i privilegi della corona con la sobria umanità di una donna del suo tempo





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