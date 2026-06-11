Sultana Razon Veronesi: la vita di una donna tra l'orrore della Shoah e la missione di curare

Il ricordo di Sultana Razon Veronesi, pediatra milanese e sopravvissuta a Bergen-Belsen, che ha dedicato gli ultimi anni della sua vita a testimoniare l'orrore dell'Olocausto nelle scuole.

Milano saluta con profonda commozione la scomparsa di Sultana Razon Veronesi , una figura che ha attraversato le pieghe più oscure del Novecento per trasformare il dolore in una missione di cura e speranza.

Nata nel 1932 in una famiglia di origine turca ed ebrea sefardita, giunta in Italia nei primi anni Trenta, la sua infanzia è stata bruscamente interrotta dall'incubo delle leggi razziali. Deportata come bambina nei campi di concentramento, Sultana ha vissuto l'orrore indicibile di Bergen-Belsen, lo stesso luogo dove si concluse tragicamente la vita di Anna Frank. Quell'esperienza, segnata dalla perdita, dalla fame e dalla paura costante, avrebbe potuto spezzarla, ma è diventata invece il seme di una forza interiore straordinaria.

Sopravvissuta a una delle più grandi tragedie dell'umanità, è riuscita a tornare a Milano al termine della guerra, riprendendo con determinazione il proprio cammino di studi in un Paese che doveva ricostruire non solo le proprie città, ma anche la propria anima morale. Il desiderio di dedicarsi alla medicina è maturato in un periodo di grande fragilità personale, segnato dalla grave malattia oncologica della madre.

Fu in questo contesto di sofferenza che incontrò il giovane medico Umberto Veronesi, l'uomo che sarebbe diventato suo compagno di vita e di valori. Laureatasi nel 1958 e specializzata in Pediatria, Sultana ha dedicato oltre quarant'anni della sua esistenza professionale agli ospedali Fatebenefratelli e San Carlo di Milano. In queste strutture, ha curato migliaia di bambini, portando con sé una sensibilità rara, figlia probabilmente di chi ha conosciuto il valore immenso della vita e della salute.

La sua carriera medica non è stata solo un esercizio professionale, ma un atto di restituzione alla società, un modo per contrastare l'odio e la distruzione vissuti nell'infanzia attraverso l'atto concreto del prendersi cura dell'altro, specialmente dei più piccoli e vulnerabili. Solo dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, Sultana ha sentito il bisogno e il dovere di trasformare il proprio vissuto privato in una testimonianza pubblica.

Ha scelto di non custodire il proprio trauma nel silenzio, ma di portarlo nelle aule scolastiche, incontrando generazioni di studenti per raccontare la persecuzione e la deportazione. Attraverso le sue parole, ha cercato di mantenere viva la memoria della Shoah, non per alimentare il risentimento, ma per educare i giovani al rispetto, alla tolleranza e alla responsabilità civile.

Questo impegno instancabile è stato riconosciuto nel 2019 con l'Ambrogino d'Oro, la più alta onorificenza della città di Milano, che ha celebrato il doppio valore della sua vita: l'eccellenza professionale come pediatra e l'integrità civile come testimone della memoria. Il suo contributo è stato fondamentale per impedire che l'orrore dei campi diventasse un semplice capitolo dei libri di storia, trasformandolo invece in un monito attuale contro ogni forma di discriminazione.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un cordoglio vastissimo, che ha coinvolto la Fondazione Veronesi, le istituzioni cittadine e tutte le realtà impegnate nella conservazione della memoria storica. Il sindaco Giuseppe Sala l'ha ricordata come un esempio di tenacia e altruismo, sottolineando come la sua testimonianza rimanga un patrimonio prezioso per l'intera comunità milanese.

Anche il Museo della Brigata Ebraica e il Memoriale della Shoah hanno espresso il loro dolore; il direttore Davide Romano ha evidenziato come con la perdita di Sultana si assottigli ulteriormente il legame diretto con i sopravvissuti, rendendo ancora più urgente il compito di chi resta di custodire e tramandare questi racconti. Sultana Razon Veronesi lascia un vuoto incolmabile, ma il suo messaggio di speranza, cura e responsabilità continuerà a vivere in ogni studente che ha ascoltato la sua voce e in ogni bambino che ha ricevuto le sue cure, dimostrando che la luce della vita può prevalere anche sull'oscurità più profonda





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