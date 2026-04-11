Summit Iran-USA: Inizia a Islamabad la trattativa sul filo del rasoio

Dopo settimane di tensione e 43 giorni di conflitto, i negoziati tra Iran e Stati Uniti prendono il via a Islamabad. Le due delegazioni, con posizioni divergenti, si confrontano su temi cruciali come il nucleare, il Libano e i beni congelati. Il ruolo del Pakistan come mediatore è fondamentale in un contesto geopolitico instabile.

È il giorno cruciale per i negoziati tra Iran e Stati Uniti , un evento che si preannuncia complesso e carico di aspettative, dopo 43 giorni di conflitto in Medio Oriente e l'inizio del cessate il fuoco. Le due delegazioni, con posizioni distanti, si confrontano con un bagaglio di diffidenza e tensioni accumulate nel tempo.

La delegazione iraniana, guidata dal ministro degli Esteri Seyyed Abbas Araghchi e dal presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, è arrivata nella base aerea di Nur Khan, in Pakistan, mentre quella statunitense, con il vicepresidente J.D. Vance, è in viaggio. Le premesse per i colloqui indiretti, che si svolgeranno attraverso mediatori pakistani, sono tutt'altro che semplici. L'Iran, rappresentato da Ghalibaf, sembra nutrire scetticismo basato su precedenti fallimenti negoziali con gli Stati Uniti e sulla rottura di promesse. La delegazione iraniana ha voluto portare con sé simboli forti, come le immagini dei bambini uccisi durante l'attacco statunitense alla scuola di Minab, oltre a cartelle divenute simbolo del ricordo di quella tragedia. Il contesto è reso ancora più delicato dalle minacce di Donald Trump, che ha avvertito i negoziatori iraniani e ha espresso dubbi sulla loro reale volontà di negoziare, con un focus sul tema del nucleare.\Le aspettative sono alte, ma anche le condizioni poste dall'Iran sembrano rappresentare un ostacolo significativo. Il regime iraniano vorrebbe interrompere gli attacchi israeliani sul Libano e sbloccare i beni iraniani congelati all'estero, fattori che mettono a rischio la stabilità del cessate il fuoco. Intanto, il Libano ha avviato una fase preliminare di negoziati con Israele, con colloqui indiretti previsti a Washington tra ambasciatori dei due paesi, un segnale importante nonostante l'assenza di figure di alto livello. Hezbollah, tuttavia, ha invitato il governo libanese a rifiutare questi colloqui, rendendo il quadro politico ancora più intricato. L'incontro avviene in un momento delicato, con dati sull'inflazione statunitense che mostrano un aumento preoccupante e con l'uccisione di importanti esponenti del regime iraniano, aggiungendo elementi di tensione. L'attività diplomatica del governo pakistano, che funge da mediatore, è stata intensa, con incontri e telefonate tra il primo ministro Shehbaz Sharif e leader internazionali, evidenziando l'importanza attribuita a questa fase negoziale.\Le speranze di un accordo, per quanto difficili, si basano sulla volontà di entrambe le parti di trovare un punto di incontro. Gli Stati Uniti, rappresentati da Trump, hanno espresso fiducia nella rapida conclusione dei negoziati, concentrandosi sulla questione nucleare. Il contesto geopolitico, tuttavia, rimane instabile e pieno di variabili, come dimostrano le tensioni tra Israele e Libano, che rischiano di minare il cessate il fuoco. La delegazione iraniana, composta da una settantina di persone, e quella statunitense, si apprestano ad affrontare un percorso tortuoso, con la mediazione del Pakistan che si dimostra cruciale. Le prime ore dei negoziati saranno decisive, con l'attenzione del mondo puntata su Islamabad. L'esito di questi colloqui avrà ripercussioni significative sull'intera regione e sul panorama internazionale, delineando il futuro delle relazioni tra Iran e Stati Uniti e potenzialmente influenzando la stabilità del Medio Oriente





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