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Sunday Cherries: la creazione di un marchio di abbigliamento che ha generato 31.000 euro dal primo ordine

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Sunday Cherries: la creazione di un marchio di abbigliamento che ha generato 31.000 euro dal primo ordine
Amanda Larson · Sunday Cherries · Tiktok
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L'imprenditrice Amanda Larson ha lanciato Sunday Cherries con un investimento di 24.000 dollari e ha guadagnato 31.000 euro al primo ordine, dimostrando l'importanza di coinvolgere i follower e di gestire le scorte. L'approccio trasparente ha guidato la crescita del brand.

Amanda Larson ha lasciato il suo lavoro per diventare un'imprenditrice online. Il progetto, nato dall'interazione con i follower su TikTok, ha generato 31.000 euro di profitto al primo ordine, trasformando un investimento iniziale di 24.000 dollari in un profitto quasi pari a 128.000 euro in un anno.

Come è nato Sunday Cherries e il suo primo lancio

Il marchio di abbigliamento casual è stato ideato nel 2024, quando Larson, già creatrice di contenuti su TikTok, riceveva domande costanti su dove comprasse i capi che indossava nei suoi video. Questo interesse si è trasformato in un'idea di business concreta: Sunday Cherries.

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Il primo inventario, composto da circa 300 felpe con cappuccio e 300 pantaloni della tuta, è stato acquistato per 24.000 dollari. Christopher Larson, sebbene inizialmente scettica, ha visto svapparsi tutte le scorte in pochi giorni, ottenendo un profitto di 31.000 euro.

Stile di gestione e coinvolgimento del pubblico

Larson ha sfruttato la sua presenza su TikTok per mettere in evidenza l'intero processo di lancio e produzione. Ogni fase, dal design alla consegna, è stata condivisa con i follower, trasformandoli in partecipanti attivi. Questo approccio ha aumentato la fedeltà della clientela e ha favorito la crescita della mailing list, attualmente di 15.000 contatti.

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La strategia di email marketing è stata scelta per mantenere un controllo diretto sul pubblico, in contrasto con l'incerto status delle piattaforme social, che potrebbero essere eliminate senza preavviso.

Lezioni apprese sulla gestione delle scorte e sul servizio clienti

Il periodo di esaurimento delle scorte ha insegnato a Larson l'importanza di una pianificazione accurata. Ora, basandosi su dati di vendita, seleziona i modelli e i colori più richiesti, valuta la stagionalità e decide quando ordinare repliche.

All'inizio, Larson gestiva il magazzino personalmente su un spazio di 23 metri quadrati, occupandosi di scaffalatura, imballaggio e spedizione. Con l'utilizzo di servizi di logistica terzi, ha potuto concentrare le energie sulla crescita del brand.

Futuri passi e motivazioni personali

Larson, che ha ricevuto offerte da investitori, ha deciso di evitare fondi esterni per mantenere l'autonomia decisionale. La sua priorità è continuare a far crescere Sunday Cherries con metodi che stimolino la partecipazione e la trasparenza tra clienti e creatore.

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Il futuro di Sunday Cherries si concentra su nuovi linee di prodotto, l'espansione del canale di vendita online e il rafforzamento della relazione con la community, mantenendo fede al principio che "non ci si sente mai preparati al 100%", ma che l'esperienza pratica è il vero motore di progressi.

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