Sunseeker Robotics lancia la serie X Gen 2: robot tosaerba con Vision AI e navigazione avanzata per giardini senza confini

La nuova linea premium Sunseeker Elite X Gen 2 introduce tecnologie come AONavi 2.0 e Vision AI 2.0 per una precisione centimetrica without cavi, gestione di ostacoli complessi e pendenze estreme fino al 70%.
Sunseeker Robotics ha presentato la sua nuova serie di robot tosaerba X Gen 2, che combina navigazione avanzata, Vision AI e automazione intelligente per semplificare e rendere più precisa la cura del giardino.
La serie appartiene alla linea premium Sunseeker Elite, progettata per alte prestazioni su superfici da 800 a 24.000 mq, mentre le serie S e V si rivolgono agli utenti residenziali con aree da 500 a 2.000 mq, ponendo l'accento su semplicità e facilità d'uso. Il cuore della X Gen 2 è il sistema di navigazione AONavi 2.0, che garantisce precisione al centimetro senza bisogno di cavi di delimitazione o stazioni antenna.
Questo è possibile grazie a un chip da 10 TOPS, il cui potere di calcolo è raddoppiato rispetto alle generazioni precedenti, abilitando mappatura rapida in tempo reale e alte prestazioni anche in ambienti complessi. La Vision AI 2.0 integra una telecamera binoculare e una iToF, migliorando la percezione spaziale e il rilevamento ostacoli per un funzionamento affidabile di giorno e di notte.
Grazie a questa intelligenza, il robot può passare in spazi stretti fino a 70 cm, e alcuni modelli offrono doppi dischi di taglio e regolazione elettronica dell'altezza. Per terreni impegnativi, il sistema All-Terrain Conquer fornisce trazione integrale e sospensioni attive, consentendo di affrontare pendenze fino al 70%, equivalenti a 35 gradi.
Con queste innovazioni, Sunseeker Robotics punta a trasformare la manutenzione del giardino in un'attività completamente automatizzata e accessibile a una vasta gamma di utenti, dai privati ai professionisti del verde
Robot Tosaerba Sunseeker Robotics Vision AI Navigazione Senza Confini Trazione Integrale
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