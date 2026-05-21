Il pubblico è in attesa di scoprire quali nuove avventure attendono Mario al cinema e ad alimentare la speranza dei fan è stato Super Mario 3, un’altra star del cast rafforza le dichiarazioni di Jack Black su una possibile uscita nel 2029.

Super Mario 3 si farà? Dopo Jack Black , un'altra star del cast si sbilancia sulla data d'uscita Dopo Jack Black , un'altra star del cast sostiene che il prossimo film di Super Mario Bros sarebbe in arrivo nel 2029: perché tanta attesa?

Il pubblico è in attesa di scoprire quali nuove avventure attendono Mario al cinema e ad alimentare la speranza dei fan è stato Super Mario 3, un’altra star del cast rafforza le dichiarazioni di Jack Black su una possibile uscita nel 2029. Il primo capitolo cinematografico del 2023 ha incassato 1,36 miliardi di dollari al botteghino seguendo le avventure di Mario e suo fratello Luigi alle prese con una battaglia tra il Regno dei Funghi e Bowser.

Il sequel ha aggiunto novità interessanti al cast come la voce di Fox McCloud. La trama, in questo caso, ha coinvolto lo spazio e Rosalinda, rapita da Bowser Jr. Ad oggi Universal Pictures non ha ancora confermato un terzo capitolo di Super Mario, ma le due scene post-credit suggeriscono che si farà





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