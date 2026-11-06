Superbonus 2027: Giorgetti schiaccia i crediti in 10 anni. Protesta Leghe Professionali

Giorgetti riduce l'impatto del Superbonus 2027 rateizzando i crediti in un decennio. Le proteste di ingegneri e architetti potrebbero costare al bilancio 20,5 miliardi.

Il governo italiano ha annunciato una profonda revisione delle modalità di utilizzo dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus per l'anno 2027. Attraverso l'articolo 37 del disegno di legge di Bilancio, presentato il 30 ottobre alla Camera dei Deputati, il Ministero dell'Economia intende liberare la manovra finanziaria da oltre 18 miliardi di euro. Questa somma, che rappresenterebbe un forte impatto sulla liquidità statale se utilizzabile in un'unica soluzione, verrà ora distribuita mediante rateizzazione decennale.

Meccanismo Di Rateizzazione Decennale Dei Crediti

La misura proposta dal Ministro Giancarlo Giorgetti riguarda specificamente le quote dei crediti fiscali maturati per interventi del 2023, ottenuti tramite cessione del credito o sconto in fattura. Attualmente, la normativa vigente prevederebbe l'utilizzo integrale di queste agevolazioni nel 2027. Il nuovo provvedimento modifica radicalmente questo scenario, consentendo alle imprese e ai professionisti di utilizzare una quota massima pari al dieci per cento del valore del credito ogni anno, per un totale di dieci anni, dal 2027 al 2036.

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La relazione tecnica allegata al testo legislativo quantifica il totale delle compensazioni interessate in 20.537 milioni di euro. Con la nuova regola, solo circa 2 miliardi di euro diventeranno immediatamente utilizzabili nel 2027. I restanti 18,4 miliardi verranno suddivisi equamente nei nove anni successivi, creando un flusso di entrate e uscite per lo Stato più diluito nel tempo. L'obiettivo principale è migliorare la liquidità immediata del Tesoro, evitando un enorme prelievo di risorse fiscali contemporanee.

Reazioni Delle Professioni Tecniche E Delle Associazioni

La decisione ha scatenato un'ondata di proteste immediate da parte del mondo delle professioni tecniche. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Inarcassa, la Fondazione Inarcassa e l'Oice, l'organizzazione che rappresenta le società di ingegneria e architettura, hanno rilasciato un comunicato congiunto il 6 novembre. Le organizzazioni chiedono esplicitamente lo stralcio dell'articolo 37 dal disegno di legge.

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I firmatari sostengono che il rinvio dell'utilizzo dei crediti fiscali alteri le condizioni economiche su cui imprese e professionisti hanno basato le proprie programmazioni aziendali e gli impegni finanziari assunti. Secondo queste categorie, i crediti fiscali non sono semplici sconti, ma costituiscono il corrispettivo reale per prestazioni professionali e lavori già eseguiti e fatturati. Trasferire i tempi di utilizzo sulle imprese significherebbe, di fatto, far assumere a questi soggetti il costo finanziario della misura governativa.

Posizione Della Lega E Prospettive Parlamentari

Nonostante la ferma opposizione delle associazioni, la proposta governativa ha trovato un primo segnale di apertura politica nella Lega. Il deputato Andrea De Bertoldi, membro della commissione Finanze della Camera e presidente della Lcd, si è impegnato formalmente ad approfondire la questione. Nelle sue dichiarazioni, De Bertoldi ha accolto con estremo interesse l'appello rivolto al governo e al Parlamento dalle professioni tecniche.

Il parlamentare ha dichiarato la sua intenzione di esaminare con la massima attenzione il tema sollevato durante l'esame della manovra nelle commissioni parlamentari. La sua posizione mira a evitare che imprese e professionisti possano subire penalizzazioni gravi, soprattutto per quanto riguarda i lavori in corso e gli obblighi finanziari già contrattati. Questa apertura potrebbe essere cruciale per eventuali emendamenti o modifiche alla norma in fase di discussione.

Impatto Economico E Contesto Statistico Del Superbonus

Per comprendere la portata dell'impatto, è sufficiente analizzare un caso pratico ipotetico. Un'impresa in possesso di un credito fiscale del Superbonus di 100.000 euro, che secondo la regola attuale potrebbe compensare interamente nel 2027, potrà utilizzare solo 10.000 euro con il nuovo schema. Gli altri 90.000 euro diventeranno disponibili in nove rate annuali da 10.000 euro ciascuna, fino al 2036. Questo crea una seria problematica di cassa per le aziende che avevano programmato il rientro di liquidità nell'immediato.

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Il contesto macroeconomico del Superbonus è ormai di dimensioni enormi. Secondo l'ultimo monitoraggio aggiornato al 30 settembre 2026 dall'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, le detrazioni fiscali maturate ammontano a 131,5 miliardi di euro. Questo importo riguarda 502.419 edifici interessati da interventi di efficientamento energetico, completati per il 98,2 per cento degli investimenti ammessi.

L'anno 2023 si conferma come il periodo più oneroso per la spesa pubblica, generando da solo 84,8 miliardi di euro in crediti fiscali. Sebbene la relazione tecnica specifichi che la misura attuale non incrementa l'indebitamento netto dello Stato, poiché i costi sono già stati contabilizzati nel 2023, l'effetto sulla liquidità immediata e sulle aspettative di mercato rimane significativo. La questione del Superbonus 2027 arriverà quindi all'esame definitivo del Parlamento, dove potrebbe aprirsi un nuovo e acceso confronto legislativo.