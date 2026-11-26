Il ministro Giorgetti rassicura Confindustria sul Superbonus. La norma che dilazionava i crediti fiscali al 2036 potrebbe essere eliminata nella Legge di Bilancio 2027.

Il Governo italiano si prepara a modificare la propria posizione riguardo al Superbonus, in risposta alle intense polemiche sollevate dalla recente norma inclusa nel disegno di legge della manovra finanziaria. Le preoccupazioni riguardano l'articolo numero 37 della Legge di Bilancio 2027, che prevedeva la dilazione dei crediti fiscali d'imposta fino all'anno 2036. Questa decisione avrebbe imposto alle imprese di suddividere in dieci rate annuali di pari importo le quote relative alle spese sostenute nel 2023 e originariamente utilizzabili in compensazione nel 2027. Le rassicurazioni ufficiali sono state annunciate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, attraverso le dichiarazioni del Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.

Dettagli della controversia finanziaria

La disposizione normativa al centro del dibattito imponeva di gestire compensazioni stimate complessivamente in 20,5 miliardi di euro. Secondo la relazione tecnica allegata alla manovra, il rinvio dei pagamenti avrebbe consentito allo Stato di ridurre il fabbisogno finanziario dell'anno 2027 di circa 18,5 miliardi di euro. Tuttavia, questa operazione trasferiva una parte consistente delle compensazioni agli anni successivi, creando incertezza sul mercato. La misura ha avuto un impatto diretto su chi aveva acquistato o conservato crediti fiscali contando di utilizzarli nella scadenza originale del 2027. Con le nuove regole, questi soggetti avrebbero dovuto attendere fino a dieci anni per recuperare integralmente i propri fondi, una prospettiva economicamente svantaggiosa per molte realtà aziendali.

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Reazioni di banche e associazioni imprenditoriali

La norma è stata fortemente contestata da banche, imprese e professionisti del settore. Anche Banca d'Italia ha espresso dubbi significativi durante l'audizione parlamentare tenutasi il 12 novembre. Nel suo intervento, la massima istituzione monetaria ha segnalato i possibili effetti negativi sui bilanci degli intermediari finanziari e sulla liquidità delle imprese. Il problema riguardava principalmente le aziende che avevano basato le proprie pianificazioni finanziarie sull'utilizzo immediato dei crediti fiscali. La dilazione forzata avrebbe compromesso la stabilità operativa di molte organizzazioni, rendendo necessario un intervento correttivo rapido da parte del Governo per evitare danni strutturali all'economia reale.

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Rassicurazioni di Confindustria e Governo

Dopo settimane di pressioni da parte delle associazioni imprenditoriali e del settore bancario, è arrivata la svolta. Emanuele Orsini ha dichiarato a margine dell'assemblea generale di Confindustria Umbria, tenutasi ad Assisi, di aver ricevuto garanzie precise dal Ministro Giorgetti. "Abbiamo avuto rassicurazioni dal ministro sul fatto che si ritorna a quello che era prima", ha affermato il Presidente di Confindustria. Ha aggiunto che l'associazione auspicava di continuare su questa strada, confermando la disponibilità del Governo a rimuovere la norma contestata. Le rassicurazioni arrivano in un momento cruciale per il dialogo tra istituzione e mondo produttivo, segnando un passo indietro ufficiale rispetto alla proposta originaria della manovra finanziaria.

Prossimi passi e modifica normativa

La maggioranza politica aveva già aperto alla cancellazione della norma durante il vertice tenuto il 25 novembre. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, aveva annunciato ufficialmente che "stiamo lavorando per cancellarlo", riferendosi specificamente alla misura dello spalma-crediti. La cancellazione della stretta, tuttavia, non è ancora definitiva in termini legislativi. Sarà necessario modificare il testo della Legge di Bilancio nel corso dell'esame parlamentare. Se la disposizione verrà effettivamente eliminata, le quote dei crediti interessati continueranno a essere utilizzabili secondo il calendario originariamente previsto, senza l'ulteriore dilazione fino al 2036. Questo cambiamento ripristinerebbe la certezza del diritto per migliaia di imprese e professionisti coinvolti nel settore delle riqualificazioni energetiche.