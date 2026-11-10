Superbonus, il governo rinvia 18,5 miliardi di crediti fiscali e l'Abi denuncia rischi per banche e imprese

La manovra sposta al 2036 l'utilizzo di 18,5 miliardi di crediti del Superbonus. L'Abi parla di effetti pesanti su banche e imprese e di una possibile modifica retroattiva delle condizioni.

Il Superbonus doveva essere un capitolo chiuso, ma per il governo guidato da Giorgia Meloni rischia di diventare un problema che va oltre i conti pubblici. Il governo ha infatti deciso di rinviare per quasi un decennio l'utilizzo di 18,5 miliardi di euro di crediti fiscali che, secondo le regole precedenti, avrebbero dovuto essere compensati nel 2027. La scelta alleggerisce il fabbisogno finanziario dello Stato, ma scarica costi miliardari su banche e imprese.

A sollevare il caso è l'Associazione bancaria italiana, Abi, nel corso dell'audizione sulla legge di bilancio 2027 presentata alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. L'associazione usa un'espressione molto pesante: secondo l'Abi la misura 'apparirebbe al pari di una ristrutturazione forzosa di un debito dello Stato'. Le banche sostengono che il governo stia cambiando le condizioni di un impegno già assunto, costringendo i creditori ad attendere molti anni in più.

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Come funziona la norma sui crediti del Superbonus

L'articolo 37 del disegno di legge di bilancio interviene sui crediti fiscali del Superbonus relativi alle spese sostenute nel 2023 e trasferiti tramite la cessione del credito o lo sconto in fattura. Con le regole originarie questi crediti potevano essere utilizzati in quattro quote annuali, dal 2024 al 2027.

Le prime tre annualità non vengono toccate. Il governo vuole invece dividere l'ultima quota, quella prevista per il 2027, in dieci rate di pari importo, utilizzabili fino al 2036. Restano esclusi i crediti per i quali era già stata esercitata la precedente opzione di ripartizione decennale.

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Facciamo un esempio. Una banca che aveva acquistato crediti del Superbonus contando di compensare 10 milioni di euro nel 2027 potrebbe, con le nuove regole, utilizzarne soltanto un milione. Gli altri nove milioni verrebbero recuperati, un milione all'anno, tra il 2028 e il 2036.

Il valore nominale del credito non cambia, ma cambia radicalmente quello economico. Poter utilizzare dieci milioni subito non equivale a recuperarli nell'arco di dieci anni, soprattutto considerando l'inflazione e il costo del denaro.

Cifre complessive dei crediti fiscali rinviati

Secondo la relazione tecnica alla manovra, i crediti interessati ammontano a 20,537 miliardi di euro, e soltanto 2,054 miliardi potranno essere utilizzati nel 2027. Gli altri 18,483 miliardi vengono rinviati agli anni successivi.

Il dossier dei servizi studi della Camera conferma l'effetto della disposizione: minori spese per 18,483 miliardi nel 2027 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, compensate da maggiori spese per circa 2,054 miliardi all'anno dal 2028 al 2036.

Per lo Stato significa dover reperire meno liquidità nel 2027. Per banche e imprese significa l'opposto, perché le risorse su cui erano stati costruiti bilanci e programmi finanziari non saranno disponibili nei tempi previsti.

Gli istituti di credito hanno acquistato i crediti applicando prezzi che tenevano conto delle scadenze stabilite dalla legge. Anticipando denaro a imprese e altri soggetti, hanno acquisito il diritto di usarli per pagare meno imposte negli anni successivi. Se il calendario cambia dopo l'acquisto, cambia anche l'equilibrio economico dell'operazione.

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L'Abi avverte che la misura provocherebbe 'rilevanti effetti negativi sui conti economici, sui patrimoni, sulla liquidità a cui si associa un ulteriore costo connesso con l'inflazione'.

Impatto su imprese e contestazione costituzionale

Il problema non riguarda soltanto le banche. Secondo l'Abi, anche le imprese che detengono crediti fiscali potrebbero dover finanziare la propria attività con altre risorse, con un possibile peggioramento del loro merito di credito.

L'associazione segnala che un peggioramento del merito di credito potrebbe avere conseguenze dirette sulla possibilità di ottenere nuovi finanziamenti, proprio mentre le imprese attendono di incassare il valore dei crediti.

Il secondo nodo riguarda la modifica retroattiva delle condizioni economiche su cui gli operatori avevano fatto affidamento. L'Abi richiama la sentenza 111 del 2024 della Corte costituzionale, che in una diversa controversia fiscale aveva censurato gli effetti distorsivi di una disciplina capace di incidere 'ora per allora' sui calcoli economici delle imprese.

Il rischio indicato dall'Abi è aprire un contenzioso che va oltre il destino del Superbonus, con una questione di credibilità dello Stato che potrebbe pesare anche sull'esecutivo guidato da Giorgia Meloni e su Palazzo Chigi.