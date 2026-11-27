La Supercoppa di Spagna 2027 si terrà in Turchia dal 2 al 6 febbraio. Scopri date, stadi di Istanbul e come prenotare i biglietti per Barcellona e Real Madrid.

La Supercoppa di Spagna cambierà radicalmente la sua collocazione geografica nel 2027, spostandosi dall'Arabia Saudita verso la Turchia. L'evento sportivo, organizzato dalla Federcalcio spagnola ( RFEF), si terrà a Istanbul tra il 2 e il 6 febbraio 2027. Questa decisione segna la prima volta in cui il mini-torneo abbandona la sua consueta collocazione nel mese di gennaio, anticipando il calendario delle competizioni ufficiali. Il torneo vedrà confrontarsi i quattro maggiori club spagnoli nelle semifinali e nella finale.

Calendario Partite e Sconfitte nei Gironi

Il calendario ufficiale delle gare prevede due semifinali e una finale, con date precise già fissate dalla RFEF. Il Barcellona, campione in carica della competizione, affronta l'Atletico Madrid nella prima semifinale, programmata per martedì 2 febbraio 2027. Nell'altra partita, fissata per mercoledì 3 febbraio 2027, la Real Sociedad si misurerà contro il Real Madrid. Le vincenti di questi due incontri si incontreranno poi nella finale, che si terrà sabato 6 febbraio 2027.

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I Tre Stadi Iconici di Istanbul

Istanbul ospiterà il torneo distribuendo le partite tra tre degli stadi più emblematici del calcio europeo. La finale del 6 febbraio 2027 si svolgerà al RAMS Park, situato nel distretto di Sarıyer sulla sponda europea. Questo impianto, che ospita il Galatasaray dal 2011, ha una capienza di 53.978 spettatori ed è stato costruito per sostituire l'obsoleto Ali Sami Yen Stadium. Le semifinali saranno invece disputate in stadi storici e moderni diversi.

Dettaglio Capienze e Ubicazioni degli Impianti

La prima semifinale, Barcellona contro Atletico Madrid, si giocherà al Şükrü Saracoğlu Stadium nel quartiere di Kadıköy, sulla sponda asiatica. Conosciuto anche come Chobani Stadium per motivi di sponsorizzazione, l'impianto ha una capienza compresa tra 47.430 e 50.530 posti ed è operativo dal 1908. La seconda semifinale, Real Sociedad contro Real Madrid, avrà come escenario il Beşiktaş Stadium, noto anche come Tüpraş Stadium. Questo stadio moderno, affacciato sullo stretto del Bosforo, ha una capienza di circa 42.684 spettatori e ospita il Beşiktaş dal 2016.

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Strategia di Biglietteria e Previsioni di Prezzo

Per accedere alle aree di vendita, la RFEF ha stretto una collaborazione con l'azienda Fever per gestire una lista d'attesa ufficiale. L'iscrizione a questa lista garantisce l'accesso a una prevendita esclusiva, al calendario delle partite e agli avvisi sui prezzi prima dell'apertura al grande pubblico. Inoltre, le quattro squadre partecipanti, Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Real Sociedad, riceveranno una quota ufficiale di biglietti dedicata ai loro associati. I soci dovranno monitorare i portali ufficiali di biglietteria delle rispettive squadre nei giorni successivi all'annuncio delle date.

Contesto Storico e Forme delle Squadre

Questa edizione rappresenterà la quarantatreesima storia della Supercoppa di Spagna, una competizione annuale che vede sfidarsi vincitori e secondi classificati della Liga e della Coppa del Re. Dal 2020, la formula prevede un mini-torneo a quattro squadre. Il Barcellona arriva a Istanbul con il vantaggio di essere il detentore del titolo, avendo vinto il sedicesimo trofeo nel gennaio 2026 a Gedda sconfiggendo il Real Madrid. Il Real Madrid parteciperà invece come secondo classificato del campionato. I prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati, ma nelle precedenti edizioni in Arabia Saudita i biglietti partivano da circa 25 dollari per le semifinali e 47 dollari per la finale.