Risultati Live SuperEnalotto del 20 novembre 2026: il jackpot sale a 56,6 milioni di euro. Ecco i numeri estratti, i premi del 5 e i risultati 10eLotto.

La diretta del giovedì sera su Today.it torna a segnare l'appuntamento con la fortuna settimanale. Fabio Caressa conduce il programma "La gavetta è importante, ma ai giovani va data la possibilità di farla" dal vivo venerdì 20 novembre 2026. Il conduttore esplora temi sociali, mentre il pubblico segue con ansia i numeri estratti a partire dalle ore 20.00.

Il Jackpot SuperEnalotto supera i 56 milioni

Il montepremi principale per l'estrazione di stasera, venerdì 20 novembre 2026, ha raggiunto la quota di 56,6 milioni di euro. Questo importo rappresenta l'attesa per migliaia di giocatori che hanno giocato la sestina nei giorni precedenti. L'ultimo jackpot da 223,2 milioni di euro era stato vinto l'11 settembre scorso a Oggiono, in provincia di Lecco. Il biglietto vincente, costato 5 euro, era stato giocato nel bar di un supermercato.

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I risultati delle ruote del Lotto stasera

Oltre al SuperEnalotto, gli utenti potranno consultare i numeri delle ruote del Lotto. I risultati dell'estrazione di oggi verranno pubblicati in tempo reale a partire dalle ore 20.00. Le combinazioni verranno aggiornate man mano che i numeri vengono sorteggiati. I giocatori potranno verificare le proprie schedine confrontandole con i risultati ufficiali diffusi dalla trasmissione.

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I premi del SuperEnalotto e del 10eLotto

Nell'estrazione di giovedì 19 novembre sono stati centrati quattro premi da 40.705,94 euro ciascuno per il premio 5. Sono stati inoltre assegnati due premi 4 stella da 63.864 euro l'uno. Il 10eLotto chiude la serata con le sue combinazioni fortunate. L'articolo sarà aggiornato in tempo reale qualche minuto dopo le 20.00 con tutti i risultati.

Informazioni sul gioco responsabile

Il gioco d'azzardo può causare dipendenza patologica. Se pensi di avere difficoltà a controllare il gioco o conosci qualcuno che ne è coinvolto, chiedere aiuto è possibile. Puoi contattare il numero verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo 800 558 822, attivo tutti i giorni dalle 10 alle 16. Inoltre, è possibile rivolgersi ai servizi per le dipendenze (SerD) della tua Asl di riferimento.