Estrazione SuperEnalotto sabato 28 novembre 2026: verificati i numeri vincitori per il Jackpot da 60,5 milioni di euro. Nessun fortunato ha indovinato il 6.

Il Saturday, 28 novembre 2026, si è conclusa con un risultato inatteso per i migliaia di appassionati che hanno sperato nell'indovinello della sestina vincente. L'estrazione di SuperEnalotto, seguita in diretta dalle ore 20 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non ha prodotto un vincitore per il Jackpot principale. La combinazione fortunata non è stata estratta, lasciando il montepremi da 60,5 milioni di euro da portare a casa alla prossima estrazione.

La serata iniziava con le tradizionali ruote del Lotto, per poi proseguire con la sestina del SuperEnalotto, l'evento più atteso della settimana. Infine, concludendo il programma di stasera, si è svolta la combinazione fortunata del 10eLotto. Nonostante l'aspettativa generale, l'analisi dei numeri estratti ha confermato l'assenza del '6', ovvero la combinazione completa necessaria per aggiudicarsi il premio più alto.

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Verifica dei Numeri Estratti

I numeri selezionati durante l'estrazione di sabato 28 novembre 2026 sono stati diffusi immediatamente dopo il termine della serata. Today.it ha seguito il processo in tempo reale, garantendo la trasparenza dei dati estratti. La mancanza del '6' significa che nessun giocatore si è aggiudicato il premio primario. Inoltre, non è stata assegnata neppure la categoria '5+1', che prevede il riconoscimento di cinque numeri giusti più il numero SuperStar.

Posizione delle Parti Interessate

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rimane l'ente preposto alla gestione ufficiale delle estrazioni. La società conferma che tutti i procedimenti sono stati eseguiti secondo le normative vigenti. La responsabilità per eventuali errori di trascrizione o trasmissione dei dati viene declinata formalmente dall'operatore. I giocatori sono invitati a verificare i propri biglietti esclusivamente attraverso i canali ufficiali riconosciuti.

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Impatto e Prospettive Future

Il jackpot accumulato ora supera la soglia di 60 milioni di euro, creando un'occasione di gioco ancora più grande. I giocatori che avevano inserito le proprie combinazioni per questa specifica estrazione potranno partecipare alla prossima有机会. Le prossime estrazioni seguiranno il consueto calendario settimanale. L'attenzione si sposterà ora sui numeri fortunati che potrebbero essere selezionati nel futuro immediato.

Responsabilità nel Gioco d'Azzardo

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda costantemente i rischi associati al gioco d'azzardo. La pratica del gioco può causare dipendenza patologica in alcuni soggetti vulnerabili. È fondamentale approcciare il gioco con consapevolezza e moderazione per evitare conseguenze negative sulla vita personale e finanziaria. La società promuove attivamente la cultura della responsabilità tra i partecipanti.

Chi percepisce di avere difficoltà a controllare l'attività di gioco o conosce persone coinvolte in tali problemi, ha a disposizione strumenti di supporto specifici. È possibile contattare il numero verde nazionale dedicato alle problematiche legate al gioco d'azzardo. Il numero 800 558 822 è attivo ogni giorno dalle ore 10 alle ore 16. Inoltre, si raccomanda di rivolgersi ai Servizi per le Dipendenze (SerD) presenti nella propria Azienda Sanitaria Locale di riferimento per assistenza specialistica.