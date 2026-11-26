Estrazione SuperEnalotto giovedì 26 novembre 2026 con jackpot da 59 milioni. Numeri ufficiali, risultati e aggiornamenti live delle estrazioni Lotto e 10eLotto.

L'appuntamento con la fortuna torna oggi, giovedì 26 novembre 2026, con la seconda estrazione settimanale del SuperEnalotto organizzata dall'AGESCI. In diretta su Today.it, l'edizione di questa sera mette in palio un impressionante jackpot pari a 59 milioni di euro, offrendo un'ulteriore opportunità per i giocatori in cerca della combinazione vincente. L'evento rappresenta uno dei momenti più attesi della settimana per chi partecipa regolarmente a questi concorsi.

Dettagli dell'ultima estrazione

Prima di affrontare la serata di oggi, è doveroso fare il punto sulla situazione creata durante l'estrazione di martedì scorso. In quella circostanza, non sono stati registrati vincitori né per la combinazione del 6 né per quella del 5 più 1, portando il montepremi a salire fino all'attuale cifra record. Tuttavia, la fortuna ha comunque sorriso a qualcuno, poiché è stata registrata una vincita di 163.647 euro grazie a un 5.

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Questo dettaglio evidenzia come, nonostante l'assenza dei premi maggiori, le possibilità di ottenere riconoscimenti economici restino concrete. La registrazione di questo importo specifico conferma l'attività continua e la trasparenza dei giochi organizzati. I numeri vincenti precedenti, pur non avendo azzeccato il massimo, hanno già distribuito somme significative tra i partecipanti.

Cronologia delle estrazioni live

La diretta su Today.it seguirà l'intero iter delle estrazioni, iniziando con i numeri del Lotto a partire dalle ore 20 di oggi. Come di consueto, la trasmissione offrirà tutte le combinazioni relative all'estrazione di giovedì 26 novembre 2026, garantendo agli spettatori la possibilità di verificare le proprie schedine in tempo reale. La precisione e la tempestività nella pubblicazione dei risultati sono elementi fondamentali per la credibilità dell'evento.

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Subito dopo la conclusione del Lotto, l'attenzione si sposterà sul SuperEnalotto. Anche in questo caso, la diretta partirà puntualmente dalle ore 20, consentendo al pubblico di assistere al sorteggio del jackpot da 59 milioni di euro. La copertura mediatica garantisce che ogni numero estratto venga registrato e comunicato immediatamente, evitando qualsiasi ritardo o ambiguità nei risultati.

Per concludere la trasmissione, saranno presentati i risultati del 10eLotto. L'articolo online sarà aggiornato in tempo reale, qualche minuto dopo le ore 20, con l'elenco completo di tutte le combinazioni vincenti di questo gioco. Questa struttura a cascata permette di seguire l'evoluzione della serata e di avere a disposizione tutti gli esiti necessari per chi partecipa a più giochi contemporaneamente.

Responsabilità e assistenza al gioco

È fondamentale ricordare che il gioco d'azzardo può causare dipendenza patologica. La consapevolezza di questo rischio è parte integrante dell'informazione offerta durante le trasmissioni. Se si percepiscono difficoltà nel controllare il proprio comportamento legato al gioco, oppure se si conosce qualcuno che ne è coinvolto negativamente, è importante sapere che chiedere aiuto è possibile e necessario.

Per Supportare chi ne ha bisogno, è attivo il numero verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo, raggiungibile al 800 558 822. La linea è disponibile tutti i giorni dalle 10 alle 16, garantendo un canale diretto di ascolto. Inoltre, è possibile rivolgersi ai servizi per le dipendenze, noti come SerD, della propria Asl di riferimento per ottenere assistenza specialistica e supporti concreti.