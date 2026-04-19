Superstar americana lancia carta di credito nella Fontana di Trevi: gesto virale scatena il web

Un video che sta spopolando sui social media mostra una celebre popstar americana, travestita per non farsi riconoscere, mentre lancia la sua carta di credito nelle acque della Fontana di Trevi, incapace di compiere il tradizionale lancio di monetine.

Roma si è trasformata in un palcoscenico inaspettato per un gesto che ha catturato l'attenzione di milioni di persone online. Nei pressi dell'iconica Fontana di Trevi, uno dei monumenti più visitati e ammirati della Capitale, una figura nota a livello mondiale, celata da un abbigliamento studiato per passare inosservata – un cappello, una tuta e occhiali scuri – si è ritrovata in una situazione peculiare.

La popstar americana, nel pieno rispetto della tradizione che vuole il lancio di una monetina nelle acque della fontana per assicurarsi un ritorno a Roma, amore e fortuna, si è accorta di un imprevisto: era sprovvista di spiccioli. L'usanza, resa celebre a livello internazionale anche dall'indimenticabile scena del film La dolce vita di Federico Fellini, viene replicata quotidianamente da innumerevoli turisti desiderosi di invocare la benevolenza della fontana.

In preda a un momento di apparente panico e con la ferma intenzione di non voler rinunciare al suo desiderio, la celebrità ha optato per una soluzione decisamente poco convenzionale. Di fronte all'assenza di contanti, ha tirato fuori dalla tasca la sua carta di credito e, con un gesto che ha colto di sorpresa i presenti e che è stato prontamente immortalato in un video, l'ha immersa nell'acqua della Fontana di Trevi.

L'idea, seppur bizzarra, era quella di un rituale personale per propiziare la fortuna, con la logica per cui, in fondo, si trattava sempre di denaro. La scena, carica di ironia e di un pizzico di audacia, è rapidamente diventata virale, diffondendosi a macchia d'olio sui principali social network, dove gli utenti si sono divisi tra il divertimento e lo stupore per questa insolita interpretazione del rito.

Il video in questione, diventato oggetto di discussione e commento sui social, mostra la popstar che, con un'espressione tra il divertito e il pensieroso, esprime la sua difficoltà: non avendo monete, si sente in dovere di compiere un gesto per cercare di ottenere un po' di fortuna. Dopo aver pronunciato poche parole nel video che poi sono state riprese, l'artista ha proceduto a immergere la sua carta di credito nell'acqua cristallina della fontana, lasciandola a mollo per qualche istante prima di recuperarla.

Il tentativo di chiedere aiuto ai passanti, con un accenno cantato di 'Qualcuno mi dia un centesimo', è risultato vano, poiché nessuno sembrava riconoscerla grazie al suo travestimento. Questo ha portato la star a ideare e mettere in pratica il suo personalissimo e fortunato rituale, che certamente rimarrà impresso nella memoria collettiva, almeno per la sua originalità.

La Fontana di Trevi, con la sua magnificenza barocca, ha così fatto da cornice a un episodio che, pur discostandosi dalla tradizione consolidata, ha saputo generare un tam-tam mediatico senza precedenti, dimostrando quanto le icone dello spettacolo continuino a esercitare un fascino tale da trasformare ogni loro azione, anche la più singolare, in un evento di portata globale.

Le reazioni online spaziano dal condivisere il lato divertente della vicenda al riflettere sulla crescente influenza delle celebrità e sulla loro capacità di creare tendenze, anche attraverso gesti che sfidano la logica convenzionale.

L'episodio, al di là dell'aspetto ludico, solleva alcune riflessioni sul valore dei simboli e delle tradizioni nell'era digitale. La Fontana di Trevi, un luogo intriso di storia e di significati culturali, continua ad attrarre visitatori da ogni angolo del pianeta, attratti non solo dalla sua bellezza architettonica ma anche dal fascino delle leggende che la circondano. Il lancio delle monetine, infatti, è più di un semplice gesto turistico; è un'azione carica di speranza, un modo per connettersi con un passato glorioso e per esprimere desideri per il futuro.

In questo contesto, l'atto della popstar americana, pur dettato da un'esigenza pratica immediata, si configura come una reinterpretazione moderna di un rito antico. La sua carta di credito, simbolo di potere d'acquisto e di un mondo sempre più digitalizzato, sostituisce la piccola moneta di rame, ma l'intento è identico: cercare un abbraccio con la sorte. La viralità del video dimostra come queste azioni, anche se insolite, abbiano il potere di generare conversazioni e di mantenere vive le discussioni su argomenti che vanno oltre la semplice cronaca.

La figura della celebrità, inoltre, gioca un ruolo cruciale in questo processo, amplificando la portata dell'evento e trasformandolo in un fenomeno mediatico. È interessante osservare come la cultura popolare contemporanea riesca a intrecciarsi con i monumenti storici, creando nuove narrazioni e reinterpretando antichi gesti con un linguaggio attuale. La Fontana di Trevi, ancora una volta, si conferma un luogo capace di ispirare storie che superano i confini del tempo e dello spazio, dimostrando la sua intramontabile capacità di affascinare e di diventare protagonista di eventi che risuonano in tutto il mondo





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