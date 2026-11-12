Superyacht A da 540 milioni arriva ad Ancona: resterà sei mesi in porto

Il superyacht A lascia Trieste e raggiunge il molo San Francesco di Ancona, dove resterà circa sei mesi dopo il sequestro del marzo 2022.

Il superyacht A, la più grande barca a vela del mondo, arriverà nel porto di Ancona entro fine novembre, forse già martedì. Lo riporta il Corriere Adriatico. Il veliero, di proprietà formalmente di una società con sede alle Cayman, è riconducibile secondo le autorità europee al magnate del carbone e dei fertilizzanti Melnichenko.

La Guardia di Finanza aveva sequestrato l'imbarcazione nel marzo 2022, dopo il congelamento dei beni russi deciso dall'Unione Europea in seguito all'invasione dell'Ucraina. Il trasferimento ad Ancona rappresenta una nuova fase nella gestione di uno dei beni più costosi sottratti in questi anni agli interessi russi in Italia.

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Il trasferimento del superyacht A nel porto di Ancona

Il superyacht A resterà circa sei mesi ad Ancona, ormeggiato alla banchina 1 del molo San Francesco, accanto all'arco Clementino. Il trasloco è previsto nell'ambito di un accordo tra il Governo, l'armatore e una società di gestione di Dubai, con l'obiettivo di alleggerire i conti pubblici.

Fino a oggi il panfilo era rimasto all'ancora al largo di Trieste, e la sua custodia è costata allo Stato italiano oltre 40 milioni di euro. La disputa legale sulla proprietà prosegue, mentre il trasferimento riguarda esclusivamente la gestione logistica e dei costi dell'imbarcazione.

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Il progetto dell'architetto Philippe Starck misura 142 metri di lunghezza e 24 metri di larghezza. La traversata da Trieste avverrà sotto scorta della Guardia di Finanza, e i dettagli operativi dell'arrivo saranno definiti in una riunione operativa.

Perché la società emiratina ha scelto Ancona

La società emiratina ha scelto Ancona per la sua posizione centrale nel mare Adriatico. Genova si era offerta di ospitare il superyacht, ma secondo quanto riportato circumnavigare l'Italia sarebbe stato troppo oneroso.

Per la sicurezza dell'area saranno installate barriere in cemento e reti metalliche sulla banchina. Sono previsti anche sbarramenti galleggianti in mare, per scongiurare avvicinamenti non autorizzati.

Costi, sicurezza e prossime tappe del superyacht A

Durante gli anni di sequestro lo yacht è rimasto operativo, con i motori sempre accesi per far funzionare i sistemi e il climatizzatore che protegge quadri e arredi degli otto piani. In stazionamento i motori consumano fino a 8mila litri di gasolio al giorno, un costo che pesa sulle casse pubbliche.

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A bordo ci sono una trentina di persone. Ad Ancona l'imbarcazione potrà allacciarsi alla rete elettrica e l'equipaggio potrà scendere a terra, mentre servizi e rifornimenti passeranno quasi certamente da aziende locali.

Dopo i sei mesi di stazionamento, il superyacht A partirà per un altro porto adriatico, dove dal 2027 è prevista una revisione completa di meccanica e allestimenti. Al termine della revisione, se la guerra in Ucraina non sarà finita, il veliero potrebbe tornare ad Ancona o a Trieste.