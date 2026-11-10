Surplus commerciale Cina AI 1.000 miliardi dollari novembre

Il surplus commerciale della Cina supera i 1.000 miliardi di dollari nei primi dieci mesi grazie all'export di tecnologie per l'intelligenza artificiale e alle tensioni commerciali.

Il surplus commerciale della Cina ha superato la soglia simbolica dei 1.000 miliardi di dollari durante i primi dieci mesi dell'anno, guidato da un'esplosione senza precedenti nelle esportazioni di prodotti tecnologici ad alta intensità. Questa crescita record, che ha raggiunto il traguardo con un mese di anticipo rispetto al 2025, evidenzia come la corsa globale all'infrastruttura per l' intelligenza artificiale abbia sostenuto le vendite cinesi. I dati ufficiali mostrano che Pechino sta sempre più facendo affidamento sulla domanda estera per compensare la debole consumi interni e la persistente crisi del settore immobiliare.

Boom Export e Crescita Ottobre 35.2 Percento

I dati doganali rilasciati martedì confermano che le esportazioni sono aumentate del 35,2% a ottobre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, misurate in dollari. Questo ritmo di crescita, leggermente più lento del +36,3% registrato a settembre, rimane comunque superiore alle previsioni degli economisti che stimavano un incremento del 33,5%. L'impulso delle vendite estere ha contribuito direttamente all'ampliamento del saldo commerciale, consolidando la posizione di dominio della Cina nei mercati globali di beni tecnologici.

Also read Guerra ai cavi sottomarini: la Cina minaccia le rotte digitali del Pacifico

Tensioni Commerciali Unione Europea Stati Uniti

L'espansione del surplus commerciale potrebbe intensificare le tensioni diplomatiche con i partner commerciali, in particolare con l'Unione Europea. I leader europei hanno già richiesto misure più rigide contro le importazioni cinesi, dopo aver raggiunto un accordo con Pechino per limitare l'esportazione di veicoli ibridi verso il blocco nei prossimi anni. Poiché queste restrizioni non sono ancora entrate in vigore, le fabbriche cinesi stanno anticipando le spedizioni per massimizzare i volumi di uscita. Parallelamente, la Cina ha ufficialmente annunciato l'estensione di una tregua commerciale con Washington, precedentemente in scadenza il 10 novembre, di due mesi, mantenendo però la posizione di subordinare l'acquisto di beni agricoli statunitensi all'attuazione di riduzioni tariffarie reciproche.

Advertisement

Impatto Economie Domestiche E Previsioni 2027

La forte dipendenza dalle esportazioni rivela fragilità strutturali nell'economia domestica cinese, dove i consumatori restano riluttanti a spendere a causa del calo della ricchezza immobiliare. Le vendite domestiche di veicoli hanno registrato un dodicesimo mese consecutivo di declino, mentre le esportazioni di auto hanno mantenuto una solida crescita a ottobre. Joe Peissel, macroeconomista capo di Trivium China, avverte che il rischio di nuovi dazi e barriere commerciali rimarrà elevato nel 2027, poiché i produttori cinesi continuano a espandere la propria presenza sui mercati esteri. Questa strategia aumenta l'esposizione del Paese a qualsiasi rallentamento della domanda globale.

Perspectives Summit APEC E Prossimi Passi

I dati commerciali vengono pubblicati in vista del vertice dell'APEC a Shenzhen, dove il presidente Xi Jinping e il presidente Donald Trump sono attesi per il terzo incontro di quest'anno. Questo summit metterà al centro delle trattative le frizioni commerciali e le politiche tariffarie, dopo che a settembre a Washington erano state proposte riduzioni tariffarie reciproche per un pacchetto da 60 miliardi di dollari. Gli analisti di Macquarie prevedono che le esportazioni cinesi accelereranno ulteriormente nel quarto trimestre, prima di iniziare a rallentare dal primo trimestre del 2027. L'importazione di petrolio è diminuita del 13,3% su base annua, nonostante i livelli più alti da marzo, mentre il surplus commerciale con gli Stati Uniti è sceso a 32,71 miliardi di dollari a ottobre, mantenendo alta la tensione bilaterale.