Studio Met Office e Università di Liverpool rivela che il pianeta continua a scaldarsi se si ferma l'inquinamento oltre i 2 gradi, a causa dello squilibrio energetico.

Un nuovo studio condotto da un team di ricercatori del Met Office Hadley Centre e dell'Università di Liverpool ha rivelato che il pianeta potrebbe continuare a scaldarsi anche se dovessimo smettere immediatamente di inquinare. La ricerca, pubblicata dettagliando l'analisi del fenomeno noto come variabilità post-emissioni, dimostra che non conta solo quando riusciremo a raggiungere l'obiettivo delle emissioni zero, ma anche a quale temperatura arriveremo prima di conseguirlo.

Il ruolo chiave della temperatura pre-interruzione

Per comprendere cosa succederebbe alle temperature globali se le emissioni antropiche di anidride carbonica venissero azzerate, gli autori hanno utilizzato un modello climatico Uk Earth System Model (UKESM1.2). Questo strumento è stato impiegato per simulare diversi scenari in cui le emissioni di anidride carbonica cessano dopo aver raggiunto diversi livelli di riscaldamento, mostrando come la stabilità climatica dipenda strettamente dal momento in cui si ferma l'inquinamento.

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Lo studio sottolinea che quando le emissioni antropogeniche di CO2 cessano, la temperatura globale non si stabilizza immediatamente. La conseguente variazione della temperatura globale è fondamentale per le valutazioni del bilancio del carbonio e per la comprensione della reversibilità del riscaldamento globale, sebbene la sua dipendenza dai livelli di riscaldamento precedenti sia rimasta poco chiara fino a questa analisi.

Stabilizzazione entro i due gradi di aumento

Sebbene per molto tempo si sia ipotizzato che una volta raggiunto lo stop alle emissioni la temperatura media globale sarebbe rimasta pressoché stabile, i dati del nuovo studio suggeriscono che questa ipotesi è vera soltanto entro specifici limiti. Dalle analisi è emerso che quando lo stop alle emissioni avviene a livelli di riscaldamento più bassi, fino a 2 gradi centigradi al di sopra delle temperature preindustriali, il clima tende a mantenersi relativamente stabile.

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Questa soglia dei 2 gradi rappresenta un punto di svolta critico, poiché al di sotto di tale limite il sistema climatico dimostra una maggiore capacità di assorbire gli shock termici legati alla fine delle emissioni industriali. I ricercatori hanno pertanto identificato questa fascia termica come un'area di relativa sicurezza per la stabilità del clima globale nel breve e medio termine post-emissioni.

Riscaldamento continuo tra 3 e 5 gradi

Tuttavia, portando il modello a livelli di riscaldamento più elevati, da 3 a 5 gradi centigradi al di sopra delle temperature preindustriali, la simulazione ha mostrato scenari successivi allo stop alle emissioni in cui il pianeta potrebbe continuare a riscaldarsi. Questa dinamica indica che superare certe soglie termiche innesca meccanismi di feedback positivi che mantengono attivo il riscaldamento anche in assenza di nuove emissioni dirette.

La spiegazione di questo ulteriore aumento delle temperature a livelli di riscaldamento elevati risiede in uno squilibrio del bilancio energetico della Terra. Anche quando le emissioni di anidride carbonica si interrompono, il sistema climatico terrestre non torna subito in equilibrio, perché il pianeta continua ad assorbire più energia di quanta ne riesca a disperdere nello Spazio.

Squilibrio energetico e ruolo degli oceani

A livelli di riscaldamento più elevati, questo squilibrio energetico è maggiore, determinando un riscaldamento anche dopo la fine delle emissioni e una riduzione dell'effetto di raffreddamento dovuto all'assorbimento di anidride carbonica da parte degli ecosistemi terrestri e degli oceani. Questa risposta è importante per i bilanci del carbonio, che stimano quanta anidride carbonica in più può essere emessa mantenendo il riscaldamento globale al di sotto di un determinato livello.

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Lautrice Laura Gibbs ha commentato che maggiore è il livello di riscaldamento, maggiore è la probabilità che il riscaldamento continui anche dopo la cessazione delle emissioni. I diversi livelli di riscaldamento che si raggiungono quando smettiamo di emettere carbonio fanno la differenza, alterando lo stato del clima e influenzando la possibilità che il riscaldamento continui. I gas serra hanno raggiunto massimi storici, condannando il pianeta a un futuro più caldo se non si interviene tempestivamente entro le soglie sicure identificate dallo studio.