Surscis cinese UE: 1040 miliardi e limiti auto ibride

La Cina supera i 1040 miliardi di surplus commerciale entro ottobre 2026. L'UE fissa limiti alle importazioni di veicoli ibridi cinesi, ma il divario economico si allarga ulteriormente.

Il commercio globale sta vivendo un momento di tensione senza precedenti mentre la Cina consolidare la sua posizione dominante nei mercati internazionali. Nei primi dieci mesi del 2026, il surplus commerciale della Repubblica Popolare ha superato la soglia storica dei mille miliardi di dollari, raggiungendo questo obiettivo critico con un mese di anticipo rispetto all'anno precedente.

Crescita esportazioni e dati doganali 2026

I dati ufficiali diffusi dall'Amministrazione generale delle Dogane cinesi confermano un avanzo commerciale cumulato che ha raggiunto i 1.040 miliardi di dollari entro il mese di ottobre. Questa espansione è sostenuta principalmente da una forte crescita delle esportazioni, le quali sono aumentate del 35,2% su base annua nell'ultimo mese del trimestre considerato.

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In termini assoluti, le esportazioni totali hanno toccato la cifra di 412,3 miliardi di dollari durante il periodo di ottobre, segnando un livello record che conferma la capacità produttiva straordinaria del paese asiatico. Il surplus verso l'Unione Europea ha raggiunto i 310 miliardi di dollari nei primi dieci mesi dell'anno, una cifra che riflette l'aumento del 28,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Se nel precedente anno fiscale l'Europa rappresentava circa un quarto dell'avanzo commerciale cinese, nel 2026 questa quota si stima salire a circa un terzo. Questo shift strutturale trasforma l'Unione Europea nel mercato di sbocco privilegiato per le eccedenze produttive di Pechino.

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Limiti veicoli ibridi e strategie Ue

Di fronte a questi dati, la Commissione Europea ha adottato misure specifiche che entreranno in vigore dal 1° dicembre, limitando le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 unità all'anno. Questo tetto massimo si applica esclusivamente al primo anno di validità della misura, con la possibilità di un aumento annuo del 6% a partire dal secondo anno.

Maros Sefcovic, commissario europeo al Commercio, aveva inizialmente negoziato un dimezzamento delle esportazioni cinesi verso l'Ue nell'arco di quattro anni durante la sua visita nella Repubblica Popolare all'inizio di ottobre. Tuttavia, l'accordo finale si è rivelato meno restrittivo, stabilendo un limite che coincideva già con il valore record registrato lo scorso anno.

Jens Eskelund, presidente della Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, ha sottolineato che negli ultimi due o tre anni i volumi degli scambi commerciali globali sono aumentati dal 5 al 7%. Escludendo la Cina, la crescita del commercio mondiale in questo periodo sarebbe stata praticamente nulla, evidenziando il ruolo centrale di Pechino nell'espansione internazionale.

Impatto economico e reazione tedesca

Friedrich Merz, cancelliere tedesco, ha dichiarato a fine ottobre di non prevedere una guerra commerciale con la Cina, nonostante i previsti rafforzamenti degli strumenti protezionistici nell'Unione Europea. Merz ha confermato che l'Ue è pronta a rispondere a pratiche sleali, cercando soluzioni pacifiche basate su un commercio equo e un nuovo equilibrio nei rapporti bilaterali.

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Le disparità sono evidenti nei flussi specifici: se le esportazioni cinesi in Ue sono cresciute del 24,4% a ottobre, le importazioni di beni europei sono calate del 4,2%. Verso la Germania, l'export cinese è aumentato del 33,5% mentre le importazioni sono scese del 2,5%, portando il surplus commerciale a un incremento del 185%.

Anche i dati verso l'Olanda mostrano una crescita dell'export cinese del 23,4% con un calo delle importazioni del 17,5%, generando un surplus del 37,2%. Verso la Francia, l'export è cresciuto del 20% e le importazioni del 6,4%, determinando un surplus del 91%, mentre il rapporto con l'Italia risulta più equilibrato con un surplus cinese del 12%.

Conseguenze industriali e strategia futura

La questione commerciale tra l'Unione Europea e la Cina assume ora una dimensione puramente strategica e industriale, oltre che economica. I beni importati, a prescindere dal loro valore aggiunto, offrono benefici immediati all'inflazione consentendo ai consumatori europei di acquistare merci a prezzi competitivi.

Tuttavia, nel lungo periodo i produttori orientali continuano ad accrescere le proprie quote di mercato, estromettendo gradualmente i produttori locali. Questa dinamica solleva interrogativi cruciali sulla sostenibilità dei guadagni immediati per i consumatori, che rischiano di trasformarsi in perdite strutturali di reddito da lavoro per l'industria europea nei prossimi decenni.