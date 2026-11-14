Susan Bridges mostra Todi: storia d'amore con Jeff Bridges e Hollywood

La fotografa Susan Bridges espone a Todi, raccontando la vita con Jeff Bridges, il set di Heaven's Gate e il loro lungo matrimonio.

La fotografa Susan Bridges ha aperto a Todi la mostra fotografica intitolata "Heaven's Gate", un percorso espositivo che attraversa la sua carriera e la sua vita personale accanto all'attore Jeff Bridges. L'evento si svolge presso Palazzo del Popolo ed è curato da Gianluca Marziani, offrendo al pubblico un'occasione unica per scoprire retroscena esclusivi e immagini inedite. La mostra resta accessibile fino al 7 gennaio, segnando il debutto europeo dell'esposizione che aveva già fatto tappa a Livingston e Santa Barbara negli anni precedenti.

Origini dell'incontro e matrimonio

La storia tra i due coniugi affonda le radici nel Montana del 1974, quando Jeff Bridges lavorava come comparsa nel film "Rude Boy" e Susan Bridges faceva la cameriera per pagarsi gli studi. Lui fu attratto immediatamente dalla ragazza dal naso rotto da un incidente, chiedendole di uscire il primo giorno. Lei rifiutò categoricamente per non diventare un semplice trofeo di passaggio, ma dopo tre giorni accettò di ballare in un locale. L'attrazione era mutua e immediata, nonostante il primo incontro fosse stato segnato da un netto diniego.

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Il momento decisivo per il loro impegno duraturo arrivò grazie a un aneddoto curioso. Un truccatore sul set conservò le foto del rifiuto iniziale, che Jeff Bridges tenne nel portafoglio per anni. Temendo di perdere la donna che considerava un "prezioso diamante", l'attore si mise in ginocchio per chiederle la mano, superando la sua naturale indecisione cronica. Susan Bridges, inizialmente propensa a tornare in Montana senza di lui, acconsentì, iniziando una collaborazione professionale e privata che sarebbe durata decenni.

Il set di Heaven's Gate e tensioni a Hollywood

La presenza di Susan Bridges sul set del celebre film "Heaven's Gate" nel 1979 fu determinante per la sua formazione professionale. In quel periodo, il regista Michael Cimino era alle prese con le pressioni di Hollywood dopo il successo de "Il cacciatore", ma la produzione viveva un clima di forte tensione. Il budget del film stava triplicando rispetto alle stime iniziali, attirando su di lui le critiche feroci della stampa e degli studios, esclusi dal dietro le quinte.

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La prima edizione del film, proiettata a New York il 19 novembre 1980, durava tre ore e quaranta minuti senza intervallo e ricevette una reazione tiepida, con timidi applausi e articoli critici. Nonostante il fallimento commerciale iniziale e le successive versioni tagliate, il capolavoro è oggi rivalutato come una pietra miliare del cinema, raccontando la guerra tra allevatori e coloni. Susan Bridges ebbe il permesso di muoversi liberamente grazie a Cimino, alla produttrice Joann Carelli e al direttore della fotografia Vilmos Zsigmond, imparando molto sul piano tecnico.

L'equilibrio familiare e la vita domestica

La gestione della famiglia a tre figlie, nate in quattro anni, richiese un compromesso tra le carriere di entrambi. Jeff Bridges era spesso in tournée o lontano per lavoro, lasciando a Susan il compito di garantire una vita stabile ai figli. Nonostante le difficoltà e le assenze, la coppia ha sempre mantenito un legame forte, arrivando oggi a contare trentacinque membri nella cerchia familiare allargata durante le feste. Per Susan, le figlie restano i suoi tre capolavori principali.

Il segreto del loro matrimonio longevo, celebrato da decenni, risiede nel rispetto degli spazi personali e nell'indipendenza. Jeff Bridges, ora settantasei anni, e Susan Bridges, settantaquattro, scelgono di avere ciascuno una stanza tutta per sé dove coltivare le proprie passioni. Lui si ritira per suonare, dipingere e fare ceramica, mentre lei utilizza il suo spazio per dedicarsi alla fotografia. Questa separazione non crea distanza, ma permette di arricchirsi reciprocamente senza pretendere di condividere ogni istante.

Dal rifiuto iniziale alla celebrazione artistica

La mostra a Todi funge da punto di arrivo per un percorso che ha visto Susan Bridges ripescare negativi dimenticati in una scatola dopo dieci anni. Questo recupero è avvenuto dopo la perdita di tre case a causa di incendio, terremoto e frana, trasformando l'evento in una rinascita creativa. La fotografia panoramica catturata con la Widelux, macchina fotografica regalata da Susan al marito, è diventata un filo conduttore del loro legame e della sua arte.

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Ogni conflitto nel matrimonio viene affrontato con una strategia specifica: seduti di fronte l'uno all'altra, si ascoltano a turno senza interruzioni. Questo metodo permette di gestire le divergenze, spesso concluse con frasi come "Tu non sai cosa significhi essere sposata con te!", riconoscendo l'impossibilità di avere sempre ragione. La convivenza di interessi indipendenti e la passione comune per la fotografia permettono alla coppia di mantenere viva la scintilla, trasformando le difficoltà in opportunità per una maggiore intimità.