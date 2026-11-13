Susanna Lazzarini confessa l'omicidio di Francesca Vianello: Monica Busetto liberata

Susanna Lazzarini ammette l'uccisione di Francesca Vianello a Mestre nel 2012. La condanna di Monica Busetto viene annullata e la donna è subito scarcerata.

La Corte d'Assise d'Appello ha disposto l'immediata scarcerazione di Monica Busetto, la 51enne operatrice socio-sanitaria del Fatebenefratelli di Venezia che aveva scontato ventiquattro anni di reclusione per l'omicidio di Lida Taffi Pamio. Questa decisione giudiziaria deriva da una confessione senza precedenti resa da Susanna Lazzarini, conosciuta localmente come Milly, la quale ha ammesso di essere l'assassina di Francesca Vianello, un'anziana donna di ottantadue anni. Il caso si è risolto dopo oltre un decennio grazie alla nuova ammissione di colpevolezza che ribalta completamente le accuse precedenti.

La Confessione Chiave E Rivela

Susanna Lazzarini ha rotto il silenzio crollando in lacrime e riconoscendo apertamente di aver ucciso l'amica di sua madre, Francesca Vianello, durante i primi giorni di gennaio dell'anno precedente. La vittima, che conosceva bene l'imputata essendo figlia di un'amica di famiglia, aveva aperto la porta del proprio appartamento senza diffidare, credendo che l'incontro sarebbe stato semplicemente funzionale. L'obiettivo di Lazzarini era richiedere in prestito trecento euro per acquistare un regalo di Natale per i suoi due figli e acquistare generi alimentari pregiati per le festività. Ci si aspettava un prestito temporaneo, ma l'evento si è invece trasformato in una tragedia improvvisa e crudele che ha posto fine alla vita della donna anziana.

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Dettagli Macabri Del Delitto Del 2012

Il corpo dell'anziana signora è stato ritrovato il martedì 29 dicembre riverso sul pavimento del salotto, con la testa posizionata sottosopra e una corda stretta intorno al collo fino alla soffocazione. Le indagini precedenti avevano focalizzato l'attenzione su Monica Busetto, vicina di casa e impiegata presso la struttura sanitaria, portando alla sua condanna per ventiquattro anni di carcere. Tuttavia, la scena del crimine nella residenza di Via Vespucci 13 a Mestre era caratterizzata da una violenza estrema che suggeriva moventi diversi. Lida Taffi Pamio era stata trovata in un lago di sangue con almeno una decina di ferite inflitte da coltelli presi dalla cucina, tre dei quali si sono spezzati per la forza dei fendenti. Tali lesioni avevano squarciato il cuore e trapassato l'intero corpo, escludendo un semplice furto o un'aggressione standard.

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Ribaltesa Giuridica E Libertà Riacquistata

La Corte d'Assise di Venezia aveva in passato condannato Monica Busetto basandosi sulle prove disponibili all'epoca, ritenendola la responsabile principale dell'assassinio avvenuto il 20 dicembre 2012. Dopo la confessioine di Susanna Lazzarini, la Corte d'Assise d'Appello ha riconsiderato l'intera dinamica del caso, riconoscendo l'innocenza della donna precedentemente incarcerata. Monica Busetto si era sempre proclamata innocente durante tutto l'iter giudiziario, rifiutando qualsiasi accusa legata all'omicidio efferato della sua vicina. La scarcerazione immediata rappresenta la chiusura definitiva di un lungo calvario giudiziario che ha visto una donna pagare per un crimine non commesso, ora che la vera autrice è stata identificata e ha assunto le proprie responsabilità.

Impatto Emotivo E Conseguenze Sociali

Il resoconto degli eventi evidenzia la tragicità della perdita per la famiglia Vianello, che ha sofferto già la scomparsa dell'unico figlio e del marito prima di affrontare questo nuovo dolore. La fiducia riposta in una conoscente ha permesso all'assassina di entrare nella proprietà senza ostacoli, sfruttando la buona fede della vittima per compiere il gesto criminoso. Il caso di Mestre rimane un esempio significativo delle complicazioni che possono emergere nel sistema giudiziario quando le indagini iniziali non colgono la vera natura del movente personale. La recente svolta ha riportato alla luce le dinamiche violente del 2012, offrendo una verità storica sui fatti avvenuti in Via Vespucci e chiarendo il destino di due famiglie sconvolte da un crimine brutale e inspiegabile per decenni.