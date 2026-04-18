Sushi e Vino: La Nuova Frontiera degli Abbinamenti Enogastronomici

L'abbinamento tra sushi e vino è diventato un argomento di grande interesse, che richiede nuove strategie e superamento delle regole classiche. Esperti e sommelier esplorano le sfide poste dal riso acetico, dai condimenti come soia e wasabi, e dalle diverse tipologie di preparazioni, suggerendo vini che valorizzino la delicatezza del pesce senza sovrastarlo, e osando anche con vitigni meno convenzionali.

L'arte dell'abbinamento cibo-vino, un tempo dominata dai dilemmi legati alla pizza, ha visto emergere una nuova e complessa sfida: il sushi. La figura del sommelier, un tempo estranea ai ristoranti giapponesi, sta acquisendo un ruolo centrale in un numero crescente di locali che puntano all'eccellenza.

L'integrazione del vino con bocconi costruiti attorno al riso acidulato, alla salsa di soia e al wasabi rappresenta un esercizio inedito per la tradizione enologica occidentale, dove le regole classiche si rivelano spesso inadeguate o fuorvianti. La chiave per affrontare questa sfida, secondo gli esperti, risiede nel superare la focalizzazione esclusiva sul pesce. Roger Acosta, sake sommelier del gruppo Hiromi, sottolinea l'importanza di considerare l'intero boccone: il riso, con la sua acidità, i condimenti e la consistenza, è fondamentale quanto il pesce. Koji Nakai di Sakaba – Ie Koji concorda, ponendo il riso al primo posto nella gerarchia tecnica, seguito dai condimenti e infine dal pesce. Il riso, con la sua acidità acetica, la lieve dolcezza e la temperatura tiepida, è l'elemento che più destabilizza il vino, amplificandone l'alcol, esaltando le durezze e rendendo spigolosi i bianchi troppo secchi o aggressivi. A Milano, Daniele Zhang, patron di Miyama, osserva che una trappola comune è l'eccessiva audacia nella scelta dei vini. Molti optano per bianchi corposi, magari affinati in legno, che finiscono per coprire la delicatezza del pesce. D'altro canto, vini troppo leggeri vengono sopraffatti dal riso e dalla sapidità della soia. La chiave non risiede tanto nel vitigno, quanto nella struttura del vino: un'acidità integrata, un contenuto alcolico moderato e un uso minimo o assente del legno sono preferibili. Danilo Migliarese (Basara) propone una tripartizione delle categorie di vini: i bianchi tesi e marini, come Sauvignon Blanc e Vermentino, ideali per sushi e sashimi; i semi-aromatici, quali Riesling e Gewürztraminer, adatti a preparazioni più ricche come tempure e piatti con salsa teriyaki; e infine i vini trasversali, come il Gavi, capaci di non enfatizzare eccessivamente nessuna componente. Analizzando il singolo boccone, Giuseppe Colella (Izu) ragiona per ingrediente. Per l'otoro, il tonno grasso, privilegia la freschezza, suggerendo un grande Riesling della Mosella che possa slanciare il boccone e accompagnarne la profondità. Per il salmone, un'aromaticità fine è preferibile a un'acidità aggressiva, per non coprire la dolcezza del pesce. Con ricci e ostriche, il registro minerale è naturale, ma si può osare con vini leggermente evoluti per creare abbinamenti sorprendenti. La tempura, per la sua untuosità e croccantezza, chiama le bollicine o bianchi ad alta tensione per un effetto pulente. Tuttavia, i condimenti introducono una variabile dirompente. La salsa di soia aumenta sapidità e umami, rendendo i vini più duri, mentre il wasabi introduce una piccantezza aromatica che richiede freschezza, non tannino. È spesso la salsa, più del pesce, a determinare il successo o il fallimento dell'abbinamento. Il sushi vegetale aggiunge ulteriore complessità. Edoardo Valsecchi (Linfa Visionnaire) nota che l'assenza di umami animale fa emergere una dolcezza più marcata, richiedendo un vino con tensione acida. Con ingredienti come avocado o mango, sono indicate bollicine secche o vini con un leggero residuo zuccherino. Le marinature necessitano di vini più verticali per riequilibrare il boccone. Le bollicine rimangono una scelta sicura, in particolare i Metodi Classici con un dosaggio non eccessivo, grazie alla loro pulizia e all'acidità che pulisce il riso. Koji Nakai ricorda che non esiste un vino universale per tutto il sushi: i nigiri delicati richiedono vini sottili, mentre i roll con salse necessitano di morbidezza e aromaticità. Le tendenze emergenti includono l'apertura agli orange wine, adatti a piatti più saporiti o grassi se scelti con cura per evitare eccessi di tannino, e ai rosati, che offrono una via di mezzo tra la freschezza dei bianchi e una leggera struttura. La direzione generale è verso vini meno alcolici e più bevibili. Per quanto riguarda i rossi, Luca Amato, sommelier di Glicine (Hotel Santa Caterina, Amalfi), osa con un Terre del Volturno “Nulla è per caso”, un Casavecchia in purezza. Succoso, salino, privo di tannini e servito leggermente fresco, questo vino si propone come una sorprendente autenticità per accompagnare determinati piatti. Una logica simile si applica alla cucina cinese, come dimostra Marco Spini, sommelier del Ba Restaurant di Milano, dove i dim sum sono centrali. Anche qui il vino europeo può funzionare, ma il terreno è più insidioso: la pasta dei ravioli introduce una dolcezza di fondo che altera le dinamiche di abbinamento. Con ripieni grassi come maiale o anatra, si opta per vini di maggiore struttura, rossi leggeri o rosati con acidità adeguata. Il fritto predilige le bollicine, mentre la cottura a vapore richiede un'analisi più attenta del ripieno per la scelta del vino





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sushi Vino Abbinamento Sommelier Cucina Giapponese

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dalle bollicine ai rossi, quale vino bere con il sushiL’abbinamento con i piatti orientali è spesso una sfida difficile. Ecco i consigli dei sommelier di alcuni dei principali locali giapponesi in Italia. L’errore…

Read more »

Uomini e Donne, nuova segnalazione su Debora e Alessio: il cavaliere fa sul serioDebora Bragetti e Alessio Pilli Stella sempre più uniti, arriva una nuova segnalazione sulla coppia di Uomini e Donne.

Read more »

'I fasciocomunisti vogliono impedirci di parlare di pace'Il vicesegretario della Lega Claudio Durigon: 'In piazza a Milano per una nuova idea di Europa'

Read more »

Mercedes-Benz svela gli interni della nuova Classe C elettricaIl debutto della nuova Mercedes-Benz Classe C elettrica è stato fissato per la giornata di lunedì 20 aprile, ma la casa della stella ha diffuso alcune foto degli interni di quella che è stata annunciata come la Classe C migliore e più sportiva di sempre.

Read more »

La Sampdoria ha trovato il simbolo di una nuova era: Francesco Conti brilla in blucerchiatoSu GOAL appuntamento con Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B

Read more »

La Cina testa un super tagliacavi sottomarini: cosa sappiamo della nuova nave del DragoneLa Cina ha testato un dispositivo capace di tagliare cavi sottomarini a 3.500 metri. Ecco come funziona la Haiyang Dizhi 2

Read more »