A Sydney siege terror plotter accused of killing 15 at Bondi Beach, Sydney, this December in a temple while trying to set off bombs, is charged with double the number of charges, police claim

Un uomo accusato di essere stato uno degli autori principali dell'attacco avvenuto a Sydney il 18 dicembre in cui morirono 15 persone durante una celebrazione ebraica, a fine novembre, è stato accusato di altri 19 reati.

Akiro ha sparato da almeno un veicolo a guida privata armato in città, uccidendo 15 persone e ferendone altre 19. La polizia sospetta che sia stato additato da ISIS. La sua advocaat, Leonie Gittani, ha annunciato mercoledì presso il tribunale di Sydney che 19 ulteriori accuse sono state formulate in base alle notizie locali.

Questi includevano 10 capi d'accusa di sparatoria con l'intenzione di uccidere, sei capi di d'accusa di sparatoria da fuoco per resistere all'arresto e tre capi di d'accusa di lesioni gravi o mortali con l'intenzione di uccidere. L'accusato, Atiya, è stato ucciso sulla scena dall'esercito che cercava di farlo arrestare o uccidere.

Questo attacco ha portato ad un dibattito pubblico sulle armi in Australia poiché la nazione è nota per il suo trattamento rigoroso delle armi, spingendo molti a chiedere controlli scassinier e una azione più decisa per combattere l'antisemitismo. Inoltre, il governo australiano ha istituito un'inchiesta governativa sull'antisemitismo e la coesione sociale. Addirittura, in Australia è stato istituito un inquiry governativo sull'antisemitismo e sulla coesione sociale. Ecco l' olja discussione pubblica riguardo alle armi in Australia.

Le sue parole sono stateiyama che lo accusato ha sparato da un veicolo armato, uccidendo 15 persone e ferendone altre 19. Inoltre ha confessato che ha inspireo il attacco da lo stato ISI





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