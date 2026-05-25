Suzuki, padre della convenienza - Luce le sue tende

La notizia di morte di Toshifumi Suzuki, fondatore della catena di minimarket Seven & i Holdings, non ha travolto i mercati, ma ha lasciato tuttavia una profonda impressione in tutti, specialmente per la sua importanza nella creazione dell' industria di convenience. Suzuki, che ha fondato l'azienda nel 1973, conobbe successo sotto la figura del franchising e trasformò il settore del commercio al dettaglio Paese, allo stesso modo come Steve Jobs aveva rivoluzionato il settore degli smartphone, Bill Gates quello degli stessi computer.

TOKYO, 25 maggio (Reuters) - Seven & I Holdings ha dichiarato lunedì che l'ex presidente Toshifumi Suzuki è morto il 18 maggio all'età di 93 anni.

Conosciuto come il padre dell'industria giapponese dei minimarket, Suzuki ha creato Seven-Eleven Japan nel 1973, espandendo il modello del franchising e trasformando il settore della vendita al dettaglio in Giappone. Akira Kitaoka, presidente e amministratore delegato di Seven & I Holdings, ha affermato che Suzuki era ‘un fondatore incredibile’ e che ’è stato un leader unico’ nella storia dell'azienda e del settore del commercio al dettaglio in Giappone





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