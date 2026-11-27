Sia e Mikael Lilja abbandonano la Svezia per la prefettura di Shiga. Una scelta di vita radicale dopo una diagnosi di sterilità, tra risaie, silenzio e nuovi obiettivi.

La scelta di cambiare completamente direzione nella vita richiede un coraggio eccezionale, soprattutto quando si lascia dietro sé progetti maturati nel lungo periodo. Sia, di 37 anni, e Mikael Lilja, di 39 anni, originari di Malmö in Svezia, hanno preso una decisione drastica dopo anni di impegno. La coppia ha venduto la casa appena costruita per trasferirsi nelle campagne della prefettura di Shiga, in Giappone.

Il dolore della sterilità come catalizzatore

Per sei anni la vita di Sia e Mikael era ruotata attorno alla costruzione della casa dei sogni in Svezia. Mikael lavorava come product manager IT, mentre Sua si occupava di marketing. Il loro futuro sembrava tracciato e stabile.

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Tuttavia, la scoperta di non poter avere figli ha scosso le fondamenta dei loro piani. Questo evento ha portato la coppia a riflettere su ciò che era davvero importante per loro. Hanno iniziato a chiedersi se volessero passare il resto della vita nella casa destinata alla futura famiglia.

Questa riflessione ha aperto la porta al desiderio di vivere all'estero, un sogno coltivato da tempo. Dopo aver considerato Bali e la Corea del Sud, un viaggio in Giappone ha fatto la differenza. Hanno spiegato a People che qualcosa è semplicemente scattato in quel momento, confermando la decisione di partire.

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La transizione e l'adattamento culturale

Lasciare Malmö ha significato dire addio a sei anni di lavoro e a gran parte dei propri beni materiali. Questa scelta ha garantito alla coppia il margine economico necessario per partire senza la pressione di cercare immediatamente un nuovo impiego.

Il trasferimento ha richiesto una preparazione accurata. Hanno affrontato la complessità burocratica con l'aiuto di avvocati specializzati anglofoni prima di lasciare la Svezia. Pur mantenendo riservati i dettagli specifici sul visto, attribuiscono a quella consulenza un aiuto decisivo per il trasferimento.

Nella prefettura di Shiga, la vita quotidiana presenta sfide nuove. Nessuno dei due parla giapponese, rendendo le attività più semplici uno sforzo aggiuntivo. Tuttavia, l'accoglienza dei vicini ha reso l'adattamento più agevole del previsto, mitigando le barriere linguistiche iniziali.

Nuovi obiettivi e visione futura

Amiamo il ritmo di vita più lento e lo spazio intorno a noi. Circondati da risaie e boschi, la coppia ha trovato un nuovo equilibrio. Dopo due mesi in Giappone, non segnalano rimpianti importanti sulla scelta compiuta.

Ammettono di non essere via da abbastanza tempo per sentire davvero la mancanza della vita precedente in Svezia. L'esperienza ha modificato il loro modo di immaginare il futuro insieme, senza piani di ritorno immediato.

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Non si impongono di decidere subito se il Giappone sarà la loro casa definitiva. Nei prossimi cinque anni puntano a esplorare il Paese e imparare nuove competenze.

La definizione di casa e significato

Il percorso intrapreso ha portato a una riflessione profonda sul concetto di dimora. Sia e Mikael hanno compreso che una casa non è necessariamente l'edificio in sé. Per loro, il valore risiede nelle esperienze, nei ricordi e nelle persone che la rendono significativa.

Hanno intenzione di costruire una nuova casa di cui andare fieri, ma senza sentirsi vincolati a restare per sempre nel paese orientale. Il loro messaggio finale sottolinea l'importanza del coraggio di cambiare.

"Ancora più importante della struttura fisica è la capacità di adattarsi e trovare felicità in contesti completamente nuovi", hanno concluso. La loro storia dimostra che la stabilità non deve essere un'ancora, ma una base da cui lanciarsi.