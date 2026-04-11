Svelato il Segreto dei Centenari: Un Gene Chiave per la Longevità e la Salute

Uno studio rivoluzionario rivela il ruolo protettivo di una variante genetica, il gene Lav, contro le malattie legate all'invecchiamento, aprendo nuove prospettive per la prevenzione e il trattamento.

Roma, 10 aprile (Adnkronos Salute) - Una variante genetica protegge dalle patologie dell'invecchiamento. È il risultato del gruppo di lavoro di Annibale Puca, neurologo, professore di Genetica all'università di Salerno e investigatore presso MultiMedica, presentato nel corso della terza edizione della 'ALC Aging and Longevity Conference' a Roma.

La ricerca, condotta per tre anni su un campione di circa 600 centenari residenti nel Cilento, ha rivelato l'esistenza del gene Lav, che svolge un'azione protettiva su cuore e cervello, determinando una maggiore resistenza a malattie cardiovascolari e neurodegenerative tipiche dell'età avanzata, come ipertensione e aterosclerosi. Il confronto con campioni di soggetti sani della popolazione generale ha evidenziato nei centenari varianti geniche specifiche, modifiche del Dna in una proteina selezionata che conferiscono un vantaggio genetico significativo. Questi risultati promettono nuove prospettive per la prevenzione e il trattamento delle malattie legate all'invecchiamento, offrendo la possibilità di 'ringiovanire' organi danneggiati e migliorare la qualità della vita. Lo studio dei centenari, considerati un modello di invecchiamento di successo, apre la strada a scoperte che potrebbero essere utilizzate per contrastare i disturbi legati all'invecchiamento su un'ampia scala, non solo per i centenari stessi.\L'approccio del team di ricerca si basa sull'analisi del Dna dei centenari per identificare i meccanismi genetici che contribuiscono alla loro longevità e salute. Il professore Puca spiega che l'assetto genetico è paragonabile al modello di una macchina, mentre lo stile di vita funge da 'benzina'. Un buon stile di vita può migliorare le prestazioni del motore, ma entro certi limiti; in altre parole, le predisposizioni genetiche giocano un ruolo fondamentale. Il lavoro sul Dna dei centenari è cruciale perché permette di comprendere come intervenire in un processo complesso come l'invecchiamento, riducendo al minimo gli effetti collaterali. Il confronto tra il Dna dei centenari e quello della popolazione generale ha consentito di creare un catalogo di varianti geniche arricchite o depauperate nei centenari. Le varianti protettive sono quelle che favoriscono il benessere e la longevità, mentre quelle con effetti negativi vengono progressivamente eliminate. Tra i principali mediatori degli effetti benefici del gene Lav c'è il sistema immunitario, che riduce la sua componente infiammatoria. A livello dei vasi sanguigni e del cuore, si osserva una diminuzione dei segni dell'invecchiamento cardiovascolare, con un significativo recupero funzionale associato alla riduzione dell'aterosclerosi e della fibrosi cardiaca, e un aumento della gittata cardiaca. A livello cerebrale, il trattamento con Lav protegge dalla Corea di Huntington, una rara forma di patologia neurodegenerativa.\Cesare Sirtori, farmacologo clinico dell'Università degli Studi di Milano, sottolinea che lo studio del Dna dei centenari ha permesso di identificare la variante genetica Lav, normalmente trasmessa alla progenie per garantire la longevità. Alla luce di queste scoperte, si apre la possibilità di trasferire questa variante, o la proteina derivata, in modo mirato alla popolazione fragile e a rischio, con l'obiettivo di proteggerla dalle malattie legate all'invecchiamento e, potenzialmente, di 'ringiovanire' alcuni organi. Questo approccio rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro l'invecchiamento e le malattie correlate, offrendo una nuova speranza per migliorare la salute e la qualità della vita delle persone anziane. Un'ulteriore iniziativa è stata lanciata da ATS Città metropolitana di Milano per promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la campagna 'l'orchestra della sicurezza', dove ogni strumento rappresenta un elemento di prevenzione e di adozione di buone pratiche. Lo studio dei centenari offre quindi una finestra sul futuro della medicina, aprendo nuove vie per la ricerca e lo sviluppo di terapie innovative. In conclusione, la ricerca sul gene Lav rappresenta un importante passo avanti nella comprensione dei meccanismi dell'invecchiamento e nella ricerca di soluzioni per contrastare le malattie legate all'età, aprendo la strada a nuove speranze per una vita più lunga e in salute per tutti





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Centenari Gene Lav Invecchiamento Longevità Malattie Neurodegenerative

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Invecchiamento, scoperta nei centenari la variante che permette di vivere più a lungo: cos'è il Gene LavUna variante genica protegge dalle patologie dell'invecchiamento. E' il risultato del...

Read more »

Vivere per sempre: scoperto il gene dei centenari del Cilento che ringiovanisce il cuore. «Svelato il segreto per invecchiare bene»Una variante genica protegge dalle patologie dell'invecchiamento. È il risultato del...

Read more »

«Prepararsi alla guerra». Londra riscrive il Government War Book, il libro segreto con i piani in caso di conflittoLondra vuole rispolverare e riscrivere il Government War Book, il documento segreto...

Read more »

Scoperta la variante genetica che protegge dall'invecchiamento: lo studio sui centenariUn nuovo studio svela i segreti della longevità e della salute dei centenari, identificando una variante genetica, Lav, che protegge da malattie cardiovascolari e neurodegenerative. La ricerca apre nuove prospettive per terapie mirate e per contrastare gli effetti dell'invecchiamento.

Read more »

Un Posto al Sole Anticipazioni, svelato il segreto di Maurizio: Serena è senza parole!Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Serena ha finalmente scoperto il segreto che Maurizio, padre delle gemelle Micaela e Manuela, ha nascosto per anni. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai 3!

Read more »

Scoperte genetiche rivelano il segreto della longevità e della salute nei centenariUno studio condotto dal neurologo Annibale Puca ha scoperto una variante genica, denominata Lav, che protegge dalle patologie dell'invecchiamento, come malattie cardiovascolari e neurodegenerative. La ricerca, condotta su centenari del Cilento, ha mostrato come questa variante offra una maggiore resistenza a tali patologie e promette di aprire nuove strade nella lotta contro l'invecchiamento.

Read more »