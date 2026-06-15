Svezia approva legge per revocare permessi di soggiorno agli immigrati 'con comportamenti scorretti'

La Svezia ha approvato una legge che permette di revocare i permessi di soggiorno agli immigrati per comportamenti negativi come debiti non pagati o lavoro in nero, misura criticata come arbitraria dai difensori dei diritti umani.

Il parlamento svedese ha approvato una legge che consente la revoca dei permessi di soggiorno per immigrati in caso di comportamenti considerati inappropriati, come debiti non saldati, lavoro irregolare o collegamenti con gruppi estremisti.

La normativa, applicabile anche in via retroattiva ai permessi già rilasciati, è parte di una più ampia stretta sulle politiche migratorie promossa dal governo di destra e dal partito nazionalista Democratici Svedesi, in vista delle elezioni legislative di settembre. L'opposizione e le organizzazioni per i diritti umani criticano la misura, definendola arbitraria poiché basa le decisioni su condotte non necessariamente reato, generando incertezza tra i migranti.

Il governo, eletto nel 2022 con l'impegno a ridurre l'immigrazione e contrastare la criminalità, sostiene che chi non rispetta le norme non debba permanere nel paese. Pur senza elencare specificatamente tutti i comportamenti sanzionabili, l'esecutivo ha citato come esempi il mancato pagamento di debiti, l'evasione fiscale, attività criminali e legami estremisti. La Migration Agency sarà incaricata di riesaminare ipermessi e le decisioni saranno impugnabili dinanzi a un tribunale per limmigrazione.

Il ministro dellImmigrazione Johan Forssell, che ha proposto il disegno di legge a marzo, ha dichiarato: Chiunque non si sforzi di comportarsi correttamente non dovrebbe poter contare sulla possibilità di rimanere





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