Svezia, carcere per minori under 13: la linea dura contro le gang giovanili

Il governo svedese propone di abbassare l'età di imputabilità penale a 13 anni e di creare carceri specializzate per adolescenti autori di reati gravi, in risposta all'escalation di violenza gang-related compiuta da minorenni. La misura divide esperti e opposizione.

La Svezia sta affrontando un'ondata senza precedenti di criminalità organizzata giovanile, con un significativo aumento di sparatorie e attentati dinamitardi legati alle gang nell'ultimo decennio, molti dei quali compiuti da minorenni.

Questo fenomeno ha distinto il paese scandinavo dai suoi pari europei, ponendo alle autorità un dilemma urgente: come gestire i bambini che commettono omicidi. Il governo di centrodestra, in carica dal 2022 e in vista di una consultazione elettorale a settembre dove la sicurezza sarà un tema centrale, sostiene che l'approccio socio-assistenziale del passato, fondato sul ricorso ai servizi sociali, sia fallimentare.

Pertanto, propone una linea dura che prevede l'abbassamento dell'età minima di imputabilità penale e l'invio in carcere, piuttosto che in strutture di accoglienza, per i minori ritenuti responsabili dei reati più gravi. La sfida è complessa: le gang sfruttano i social media per reclutare giovanissimi, anche di soli 11 anni, incaricandoli di compiere omicidi e attentati in tutta la Scandinavia.

I proventi illeciti delle attività criminali, tra traffico di droga, frodi su larga scala e rapine, sono stimati in circa 185 miliardi di corone svedesi (20 miliardi di dollari) l'anno, con 17.500 membri attivi e 50.000 affiliati secondo la polizia. Per contrastare il fenomeno, oltre alla detenzione, il pacchetto governativo include pene più lunghe e maggiori poteri per le forze dell'ordine.

Sebbene i dati del 2025 mostrino una riduzione delle vittime (44 morti contro i 62 del picco del 2022), il problema del reclutamento minorile rimane cruciale. La riforma, attualmente in discussione in Parlamento con voto previsto per il 15 giugno, mira a creare carceri specializzate per adolescenti devianti, come quella in fase di allestimento nel carcere di Rosersberg, a nord di Stoccolma.

Qui l'educazione scolastica sarà al centro del programma rieducativo, con attività ricreative controllate e un'attenzione particolare alle esigenze emotive e psicologiche dei detenuti, alcuni dei quali non hanno mai vissuto lontani dalle famiglie. Il direttore del carcere, Gabriel Wessman, sottolinea la necessità di supportarli attraverso la pubertà, suggerendo persino l'idea di includere peluche nelle celle come oggetto di conforto.

Tuttavia, la proposta di abbassare l'età di responsabilità penale a 13 anni - ben al di sotto della media europea - ha scatenato un'accesa polemica. L'opposizione, rappresentata dal Partito del Centro, definisce la misura controproducente, ricordando che un tredicenne non è nemmeno legalmente autorizzato ad acquistare energy drink e che la cura, non il carcere, è la strada da percorrere.

Esperti criminologi mettono in guardia: incarcerare minori già marginalizzati rischia di comprometterne le prospettive di vita, anche se la società necessita di protezione. Il precedente danese, che abbassò l'età a 14 anni nel 2010 senza risultati tangibili sul fronte della criminalità, è citato come esempio.

Intanto, il sistema socio-assistenziale svedese è sotto accusa: un rapporto dell'Ufficio nazionale di revisione contabile rileva che nove su dieci giovani gang members accolti in strutture residenziali riprendono a delinquere, e otto su dieci finiscono in carcere da adulti. Il governo minoranza sostiene che la detenzione rappresenti l'unico modo per proteggere il pubblico, rendere giustizia alle vittime e recidere i legami con le organizzazioni criminali.

La decisione finale del Parlamento arriverà in un contesto politico teso, dove la sicurezza urbana ha superato l'immigrazione come tema dominante della campagna elettorale





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