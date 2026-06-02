Svezia, commissione governativa raccomanda età minima 15 anni per i social

Una commissione nominata dal governo svedese ha raccomandato l'introduzione di un'età minima di 15 anni per l'uso dei social media, evidenziando i rischi per la salute dei giovani e proponendo di affidare alle piattaforme la verifica dell'età. La proposta segue la scia diAustralia e Norvegia in un contesto europeo di crescenti restrizioni.

La Svezia dovrebbe introdurre un' età minima di 15 anni per l'uso dei social media , secondo la raccomandazione di una commissione nominata dal governo resa nota martedì.

La proposta arriva in un contesto europeo di crescente attenzione verso l'impatto delle piattaforme digitali sulla salute dei giovani, con diversi paesi che stanno valutando misure restrittive dopo l'esempio dell'Australia, primo stato al mondo a vietare l'accesso ai social media ai minori di 16 anni a partire da dicembre 2023. Durante una conferenza stampa a Stoccolma, il ministro degli Affari sociali e della Sanità pubblica Jakob Forssmed ha sottolineato che "scorciatoie e social media e il loro impatto sulla salute dei bambini e dei giovani sono una delle più grandi sfide del nostro tempo", avvertendo che "stiamo perdendo un'intera generazione a causa dello scrolling infinito".

La ricercatrice svedese Lisa Englund Krafft, che ha partecipato all'incontro, ha spiegato che le motivazioni a favore di un limite di età superano i benefici di un accesso libero e continuo a questi mezzi di comunicazione. La commissione auspica che eventuali divieti siano strutturati in modo da delegare alle piattaforme la responsabilità della verifica dell'età degli utenti. Attualmente in Svezia i bambini possono creare account sui social media a partire dai 13 anni, purché abbiano il consenso dei genitori.

La Norvegia, paese confinante, ha annunciato ad aprile l'intenzione di presentare entro la fine dell'anno una proposta di legge per bandire l'uso dei social media ai minori di 16 anni, allineandosi così alla tendenza di una regolamentazione più severa in materia. Il dibattito si inserisce in una più ampia riflessione sui rischi legati all'esposizione precoce a contenuti potenzialmente dannosi, alla dipendenza comportamentale e agli effetti sulla salute mentale dei giovani, temi che hanno spinto ricercatori e policymakers a interrogarsi sul ruolo delle autorità pubbliche nella protezione dei minori nell'ambiente digitale





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