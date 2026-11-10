Svezia: Kristersson ha un'altra settimana per formare il governo

Il presidente del Parlamento svedese concede a Ulf Kristersson una settimana in più per formare il governo. Magdalena Andersson cerca ancora i voti necessari.

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson, leader del Partito Moderato, avrà a disposizione un'altra settimana per cercare di formare un nuovo governo. Lo ha annunciato martedì 10 novembre il presidente del Parlamento Andreas Norlen, dopo che l'opposizione guidata da Magdalena Andersson, leader socialdemocratica, non è riuscita a costruire una maggioranza nonostante la vittoria alle elezioni di settembre.

Il mandato di Kristersson sarebbe dovuto scadere martedì. Norlen ha invece dichiarato che avrebbe parlato di nuovo con tutti i leader di partito, e che al primo ministro uscente sarebbe stata concessa una proroga di sette giorni.

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Il mandato di Kristersson e la proroga concessa da Norlen

Il presidente del Parlamento Andreas Norlen ha concesso al primo ministro Ulf Kristersson una settimana supplementare per tentare di formare un governo. La decisione arriva dopo che, la settimana precedente, Norlen gli aveva chiesto di esplorare la possibilità di costruire un esecutivo.

Il blocco guidato da Kristersson ha perso la maggioranza nelle elezioni di settembre. Per questo il suo tentativo dipende dal sostegno di partiti esterni al proprio schieramento, e non da una maggioranza già acquisita.

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Anche Magdalena Andersson ha chiesto al presidente del Parlamento una nuova possibilità di formare un governo. La leader socialdemocratica cerca di assicurarsi abbastanza voti per essere eletta primo ministro, ma finora non ha ottenuto il sostegno dei Verdi, del Partito di Sinistra e del Partito di Centro.

Democratici Svedesi e Partito di Centro al centro dei negoziati

I Democratici Svedesi, formazione di estrema destra, hanno rinunciato alle proprie richieste di posti nel gabinetto, e questo passo potrebbe facilitare il lavoro di Kristersson. Secondo quanto riportato dalla Reuters, la decisione rende più semplice per il primo ministro convincere il Partito di Centro a sostenere il suo blocco di destra invece di appoggiare Andersson.

Il Partito di Centro ha chiarito che non accetterà un governo con il Partito di Sinistra, che è stato oggetto di accuse di antisemitismo. Lo stesso partito potrebbe scegliere di votare per l'alternativa di destra proposta da Kristersson, invece che per la candidatura di Andersson.

Andersson sta quindi esercitando pressioni sul Partito di Sinistra perché rinunci alla richiesta di entrare nel governo. In un'intervista all'agenzia di stampa TT, la leader socialdemocratica ha affermato che la sua valutazione è che 'le cose stiano iniziando a muoversi'.

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Prossimi passi tra i partiti di opposizione e la maggioranza

Nella settimana in cui Kristersson dispone della proroga, i partiti di opposizione intendono incontrarsi di nuovo, secondo quanto riportato da notizie circolate in ambienti politici svedesi. Il possibile incontro è indicato per martedì o mercoledì.

Il risultato dipenderà dalla posizione del Partito di Centro e dalla disponibilità del Partito di Sinistra a fare un passo indietro. Senza il sostegno dei Verdi, del Partito di Sinistra e del Partito di Centro, Andersson non può ottenere il voto necessario per diventare primo ministro.

Per Kristersson, la proroga rappresenta l'occasione di convincere il Partito di Centro a sostenere il proprio blocco di destra. Il presidente Norlen ha già indicato che continuerà a consultare tutti i leader di partito durante questo periodo.