Svezia, Kristersson propone al Partito di Centro un governo di centro-destra

Il premier ad interim svedese Ulf Kristersson presenta al Partito di Centro una proposta di programma di governo di centro-destra per superare lo stallo post-elettorale.

Venerdì 13 novembre, a Stoccolma, il primo ministro ad interim della Svezia Ulf Kristersson ha annunciato che nel corso della giornata presenterà al Partito di Centro una proposta di programma di governo di centro-destra. L'obiettivo dichiarato è attirare il partito dalla parte della destra e sbloccare lo stallo che segue le elezioni di settembre. Il Partito di Centro viene descritto come il 'kingmaker' della situazione, cioè la forza politica la cui scelta può determinare la formazione di un esecutivo.

La situazione di impasse nasce dal risultato del voto di settembre, che ha assegnato una maggioranza risicata al centro-sinistra guidato dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson. Nonostante questo vantaggio numerico, lo schieramento non è riuscito a trovare un accordo su come ripartire il potere tra le proprie componenti. È in questo quadro che Kristersson sta lavorando alla costruzione di un governo alternativo di centro-destra.

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Il piano di governo di centro-destra per il Partito di Centro

Il primo ministro ad interim Ulf Kristersson presenterà al Partito di Centro un programma di governo di centro-destra, con l'intenzione di conquistarne il sostegno. La mossa punta a spostare l'ago della bilancia politica e a superare la situazione di stallo che si è creata dopo il voto.

Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, la proposta viene formulata come un documento di indirizzo politico e non come un accordo già definito. Kristersson agisce quindi in una posizione di interim, senza un mandato pieno, mentre cerca di costruire una maggioranza alternativa a quella del centro-sinistra.

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Il centro-sinistra di Magdalena Andersson dispone di una maggioranza risicata, ma non è stato in grado di concordare la ripartizione del potere. Questa differenza tra il numero di seggi e la capacità di governare è il nodo centrale della crisi, perché senza un accordo interno non si arriva a un esecutivo stabile.

L'ultimatum del Partito di Centro ai due leader

La scorsa settimana il Partito di Centro ha lanciato un ultimatum sia a Ulf Kristersson sia a Magdalena Andersson. Il partito ha chiesto a entrambi di dimostrare come potrebbero governare senza il sostegno delle frange politiche, cioè delle formazioni collocate ai margini dei due blocchi.

La richiesta del Partito di Centro obbliga quindi i due leader a presentare garanzie concrete sulla stabilità di un eventuale governo. Il documento consegnato da Kristersson rappresenta una prima risposta a questa richiesta, anche se la fonte non riporta le reazioni ufficiali di Magdalena Andersson al piano presentato dal centro-destra.

Cosa succede ora dopo lo stallo post-elettorale

Il Partito di Centro dovrebbe scegliere da che parte schierarsi nei prossimi giorni, una decisione che potrebbe sbloccare la formazione del nuovo governo svedese. Fino a quel momento la Svezia resta senza un esecutivo pienamente insediato, con Ulf Kristersson che guida il governo in veste di primo ministro ad interim.

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Per gli elettori e per il sistema politico svedese, la scelta del Partito di Centro avrà conseguenze dirette sulla composizione della futura maggioranza e sul profilo delle politiche che il Paese adotterà. Lo stallo ritarda inoltre le decisioni di governo e lascia aperta la questione della ripartizione del potere tra le forze del centro-sinistra, che pur avendo vinto di misura il voto di settembre non hanno ancora trovato un'intesa.