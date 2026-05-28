Svezia-Ucraina: Zelenskiy in visita a Svezia per discutere caccia Gripen

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy sarà in visita a Svezia giovedì per discutere la vendita di caccia Gripen all'Ucraina. La Svezia ha già fornito aiuti militari all'Ucraina e ha espresso la sua solidarietà con il paese.

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ospiterà il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy in Svezia giovedì, ha detto il governo, e una fonte ha detto a Reuters che annunceranno novità relative ai caccia Gripen .

Kristersson e Zelenskiy hanno firmato l'anno scorso una lettera d'intenti che potrebbe vedere la Svezia vendere all'Ucraina fino a 150 dei suoi caccia Saab Gripen modello E. Ma, dato che le consegne sono lontane anni, si è discusso anche di trasferimenti di Gripen svedesi modello C/D già esistenti. Una fonte a conoscenza diretta delle discussioni ha detto a Reuters che l'annuncio di giovedì riguarderà i jet Gripen, ma non ha voluto approfondire.

Gli aerei sono una priorità per la flotta di caccia dell'Ucraina e il ministro della Difesa del Paese ha detto a maggio che un accordo per i Gripen E potrebbe essere firmato 'entro pochi mesi' dopo che l'Unione Europea ha approvato un prestito di 90 miliardi di euro per l'Ucraina. La notizia è stata confermata dal governo svedese, che ha detto che il primo ministro Kristersson ospiterà il presidente Zelenskiy in Svezia giovedì.

La visita è parte di una serie di incontri tra leader europei e ucraini per discutere la crisi ucraina e la cooperazione militare. La Svezia ha già fornito aiuti militari all'Ucraina e ha espresso la sua solidarietà con il paese. La visita di Zelenskiy in Svezia è un segno di rafforzamento delle relazioni tra i due paesi e potrebbe aprire la strada a ulteriori collaborazioni militari.

La Svezia è uno dei principali fornitori di armi all'Ucraina e ha già fornito aiuti militari per un valore di oltre 1 miliardo di corone svedesi. La visita di Zelenskiy in Svezia è anche un segno di rafforzamento delle relazioni tra la Svezia e l'Unione Europea, che ha approvato un prestito di 90 miliardi di euro per l'Ucraina. La Svezia è uno dei principali sostenitori dell'Unione Europea e ha espresso la sua solidarietà con il paese.

La visita di Zelenskiy in Svezia è un segno di rafforzamento delle relazioni tra la Svezia e l'Unione Europea e potrebbe aprire la strada a ulteriori collaborazioni militari e politiche





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