Sviluppo di un sistema standardizzato per misurare la lateralità nei cani

Un team di ricercatori dell'Università di Bari ha sviluppato un sistema standardizzato per misurare la lateralità nei cani, ovvero la preferenza per la zampa destra o sinistra. Lo studio mostra che questa caratteristica non è soltanto una curiosità, ma potrebbe essere collegata a comportamento, risposta allo stress, processi cognitivi e persino al benessere animale.

Un team di ricercatori dell'Università di Bari ha sviluppato un sistema standardizzato per misurare la lateralità nei cani, ovvero la preferenza per la zampa destra o sinistra.

Lo studio mostra che questa caratteristica non è soltanto una curiosità, ma potrebbe essere collegata a comportamento, risposta allo stress, processi cognitivi e persino al benessere animale. Il nuovo metodo, chiamato 'Doginburgh Inventory', apre nuove prospettive nella ricerca sulla cognizione canina e nell'addestramento dei cani da lavoro. La lateralità è un fenomeno multidimensionale e le diverse prove non misurano esattamente la stessa abilità. Per questo motivo un singolo test rischia di fornire un quadro incompleto del profilo motorio dell'animale.

La ricerca è stata condotta da Sevim Isparta, Serenella d'Ingeo, Valeria Straziota, Marica Nolè, Angelo Quaranta e Marcello Siniscalchi dell'Unità di Ricerca in Fisiologia e Comportamento Animale dell'ateneo pugliese. I ricercatori hanno coinvolto 43 cani di famiglia appartenenti a diverse razze, di età compresa tra uno e dieci anni. La prima prova utilizza il celebre giocattolo Kong, riempito con cibo. Gli osservatori registrano quale zampa viene impiegata dal cane per stabilizzare il gioco mentre cerca di estrarre il premio.

Il secondo esercizio utilizza un bocconcino posizionato sotto un mobile leggermente rialzato. I ricercatori annotano quale zampa viene utilizzata per raggiungerlo. La terza valutazione riguarda il movimento e osserva la zampa usata per prima quando il cane inizia a scendere una scala. Infine, il quarto test analizza la locomozione registrando la zampa che tocca per prima il terreno quando l'animale scende da una piattaforma rialzata durante una passeggiata.

Combina i risultati delle quattro prove, i ricercatori hanno sviluppato un indice composito in grado di classificare ogni cane in una delle seguenti categorie: Secondo gli autori: 'Un vantaggio fondamentale del 'Doginburgh Inventory' risiede nella classificazione dei soggetti in cinque distinte categorie di lateralità motoria (... ) Questa categorizzazione più fine consente un'indagine più dettagliata su come la lateralità motoria moduli i processi fisiologici e cognitivi'.

I risultati hanno mostrato che il 32,56% dei cani presentava una forte lateralizzazione, il 46,51% una lateralizzazione più debole e il 20,93% risultava privo di una preferenza marcata





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