Gli elettori svizzeri votano a favore del divieto di fuochi d'artificio rumorosi nel referendum del 29 novembre 2024. L'iniziativa mira a tutelare animali, persone e ambiente contro stress e rifiuti.

La Svizzera ha votato nel referendum del 29 novembre 2024 per approvare restrizioni sui fuochi d'artificio rumorosi, sancendo un passo significativo nella regolamentazione degli spari pirotecnici. Gli elettori svizzeri hanno sostenuto l'iniziativa popolare con quasi il sessanta per cento dei voti, segnando una vittoria per i promotori della misura.

I dettagli del divieto e le nuove regole

La decisione presa dagli elettori impone al governo e al parlamento svizzeri di definire i dettagli concreti del divieto entro due anni. Questo lasso di tempo è necessario per stabilire con precisione quali specifici fuochi d'artificio siano classificati come rumorosi e pertanto vietati. La normativa attuale mira a tutelare la popolazione, gli animali e l'ambiente dai forti boati, dalla littering generata e dagli incidenti correlati.

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Nonostante il divieto, i fuochi d'artificio più silenziosi, come le stelle filanti e le candele romane, rimarranno consentiti all'uso privato. La normativa prevede che possano essere concesse deroghe ufficiali per grandi eventi pubblici organizzati, ma ai singoli cittadini sarà vietato accendere autonomamente fuochi d'artificio rumorosi.

Posizioni contrastanti e argomentazioni a favore

I sostenitori del divieto hanno condotto una campagna basata sulla protezione del benessere animale e della tranquillità pubblica. Roman Huber, membro del comitato referendario ed educatore cinofilo, ha sottolineato come i fuochi d'artificio vengano accesi giorni prima e dopo le principali festività, diventando un fastidio tutto l'anno. La sua posizione riflette l'idea che il divertimento non debba tradursi in sofferenza per le persone e gli animali.

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Le immagini della campagna elettorale mostravano cani e gatti rannicchiati con le zampe sulle orecchie, evidenziando l'aumento dello stress causato dai rumori. I promotori hanno anche evidenziato il problema dei rifiuti lasciati nei campi, che inquinano l'ambiente circostante dopo ogni celebrazione pirotecnica. Per loro, la misura è necessaria per garantire una convivenza pacifica.

Opposizione e difesa delle tradizioni

Dall'altro lato, gli oppositori hanno etichettato l'iniziativa come un attacco alle libertà individuali, sostenendo che i fuochi d'artificio sono parte integrante di celebrazioni popolari come la notte di Capodanno e la Festa nazionale svizzera. Il parlamentare Andrea Caroni del partito liberal-conservatore FDP ha definito i sostenitori del divieto come guastafeste che vogliono limitare l'espressione di gioia della popolazione.

Caroni ha argumentato che i fuochi d'artificio sono già soggetti a regolamentazioni severe e che un divieto nazionale generale sarebbe eccessivo. Per gli oppositori, questa misura rappresenterebbe un'ingerenza immotivata nelle abitudini sociali tradizionali degli svizzeri, senza un reale beneficio proporzionale alla perdita di libertà personale.

Impatto sociale e prossimi passi istituzionali

Questa decisione incarna la tradizione svizzera della democrazia diretta, permettendo ai cittadini di influenzare direttamente la legislazione nazionale. L'approvazione dell'iniziativa segna un cambiamento culturale verso una maggiore attenzione al benessere degli animali e alla qualità della vita urbana e rurale.

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La fase successiva richiederà un intenso lavoro parlamentare per tradurre l'indicazione referendaria in leggi operative. Le nuove norme avranno un impatto concreto sulla pianificazione degli eventi pubblici e sull'uso domestico di materiali pirotecnici, bilanciando sicurezza, tradizioni e protezione ambientale.