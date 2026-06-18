Svizzera-Bosnia, decisiva per il Gruppo B dei Mondiali 2026: orario, formazioni e dove vederla in tv

La sfida tra Svizzera e Bosnia ed Erzegovina, in programma al Los Angeles Stadium, è cruciale per il Gruppo B della Coppa del Mondo 2026. Entrambe le squadre hanno pareggiato 1-1 all'esordio e cercano i primi tre punti. Scopri orario, probabili formazioni e canali tv per seguire il match in diretta.

La Coppa del Mondo 2026 prosegue con una sfida decisiva per il Gruppo B : la Svizzera affronta la Bosnia ed Erzegovina al Los Angeles Stadium di Inglewood, California.

Entrambe le nazionali arrivano a questo appuntamento dopo un pareggio per 1-1 nella prima giornata, che ha lasciato l'amaro in bocca e acceso la voglia di riscatto. Per la Svizzera, il match contro il Qatar a Santa Clara è stato dominato in termini di possesso palla e tiri, ma la concretezza è mancata: Breel Embolo ha trasformato un rigore al 17°, ma al 93° Boualem Khoukhi ha firmato il pareggio qatariota, gelando la Nati.

Murat Yakin ha sottolineato la necessità di migliorare la finalizzazione dopo 26 tiri totali e solo un gol. Dall'altra parte, la Bosnia ed Erzegovina ha offerto una prova di solidità difensiva contro il Canada a Toronto, resistendo agli attacchi avversari per lunghi tratti e accontentandosi dell'1-1 grazie al gol di testa di Jovo Lukic. Sergej Barbarez ha costruito una squadra compatta, capace di soffrire e ripartire con pericolosità.

Con tutte e quattro le squadre del girone ferme a un punto e con differenza reti pari a zero, questo scontro diretto assume un'importanza capitale: chi vince si porta a quattro punti e mette un piede negli ottavi di finale, mentre chi perde si ritrova in una posizione di svantaggio difficile da recuperare. Il pareggio non è da escludere, ma entrambe le squadre sanno che una vittoria cambierebbe radicalmente le prospettive di qualificazione





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