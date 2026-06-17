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Svizzera-Bosnia: sfida decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026

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Svizzera-Bosnia: sfida decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026
Mondiali 2026SvizzeraBosnia
📆6/17/2026 2:32 PM
📰cmdotcom
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La Svizzera affronta la Bosnia ed Erzegovina al Los Angeles Stadium in un match chiave del Gruppo B dei Mondiali 2026. Entrambe le squadre cercano la prima vittoria dopo i pareggi iniziali.

La Coppa del Mondo 2026 prosegue con una sfida cruciale del Gruppo B : la Svizzera affronta la Bosnia ed Erzegovina al Los Angeles Stadium di Inglewood, California.

Entrambe le squadre hanno aperto il torneo con un pareggio per 1-1, rispettivamente contro Qatar e Canada, e ora cercano i primi tre punti per mettersi in scia verso gli ottavi di finale. Per la Svizzera di Murat Yakin, l'occasione è quella di capitalizzare il dominio mostrato nella prima partita, dove ha concluso con 26 tiri totali e 10 in porta, ma ha segnato solo un rigore di Breel Embolo prima di subire il pareggio al 93'.

La Bosnia, dal canto suo, ha dimostrato solidità difensiva e capacità di ripartire, con Jovo Lukic già a segno di testa contro il Canada. Con tutte e quattro le squadre del girone a un punto, questa partita potrebbe ridisegnare le gerarchie: chi vince si porta a quattro punti e si avvicina alla qualificazione.

La sfida è anche un confronto tra due generazioni: da un lato il giovane talento svizzero come Dan Ndoye e Ruben Vargas, dall'altro l'esperienza bosniaca, con il capitano Edin Dzeko ancora in dubbio per un problema alla spalla. Senza di lui, l'attacco degli Zmajevi farà affidamento su Lukic e Ermedin Demirovic. La Svizzera, invece, può contare su una rosa collaudata, con Granit Xhaka e Remo Freuler in mediana a dettare i tempi.

La partita sarà trasmessa in Italia su DAZN, Rai 1 e RaiPlay, con possibilità di streaming anche per gli italiani all'estero tramite VPN. Per gli appassionati, è un appuntamento imperdibile per vedere all'opera due nazionali in cerca di riscatto dopo un avvio equilibrato

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Mondiali 2026 Svizzera Bosnia Gruppo B Calcio

 

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